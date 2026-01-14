¥É¥é¥Õ¥È85ÈÖÌÜ¤«¤éÇ¯Êð1²¯±ß¤Î¤Ê¤¼¡Ä¸¶ÅÀ¤Ï¹¼±ñ¡¡¶¥Áè¼Ò²ñ¤ÇÀ¸»à¤òÊ¬¤±¤ë¡Öµ¿Ìä¤Î¿ô¡×
¡ÖµÕ»»ÎÏ¡½¡½¡ÈºÍÇ½¡É¤ËÄ©¤ó¤À¹âÍüÍºÊ¿¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡×Âè3²ó
¡¡ÅØÎÏ¤ÏÊó¤ï¤ì¤ë¡½¡½¡£¶¥Áè¼Ò²ñ¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥é¥Õ¥È9°Ì¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Àµð¿Í¡¦¹âÍüÍºÊ¿¤Ï¤Ê¤¼¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò10Ç¯´Ö¡¢ÃåÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£Full-Count¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÖµÕ»»ÎÏ¡½¡½¡ÈºÍÇ½¡É¤ËÄ©¤ó¤À¹âÍüÍºÊ¿¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡×¡£Âè3²ó¤Ï¹âÍü¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖºÍÇ½¤ÎÀ¤³¦¤ÎÀ¸Â¸ÊýÄø¼°¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎµÕ»»»×¹Í¤ò·Áºî¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê¸¶ÂÎ¸³¤ËÇ÷¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¿À¸¶±Ñ¾´¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ºÍÇ½¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ç¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÎ®¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È°®¤ê¡£»Ä¤ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÉ¬¤ºÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ç¡Ö»×¹Í¡×¤Ë¥·¥Õ¥È¤Ç¤¤¿Áª¼ê¤¬À¸¤»Ä¤ë¡£
¡¡¹âÍü¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢º£¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶¹¤Ìç¤Ç¡¢10Ç¯À¸¤È´¤¯¤³¤È¤Ï¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤Ç¡ÖÀ¸¤»Ä¤ëÁª¼ê¡×¤È¡Ö¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¡×¤Îº¹¤Ï¤É¤³¤«¡£
¡Ö¡Ø¾Íè¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¡Ù¤È¡ØÄó¶¡¤Ç¤¤ë¼ÂÎÏ¡Ù¤È¡Ø´è¾æ¤µ¡Ù¤Î³Ý¤±»»¤«¤Ê¤È¡£¤³¤Î3¤Ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÑ¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ø´è¾æ¤µ¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¿¿°Õ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢¾ÍèÀ¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ê¤é¡¢º£¤Î¼ÂÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï²æËý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤½¤Î¡È¤¢¤ëÄøÅÙ¡É¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ÂÎ¤Î´è¾æ¤µ¡£²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È´ü¸Â¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤ë¡£µÕ¤Ë´è¾æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ï¤ê¤ÈÌµ¸Â¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë¡£¶â³Û¤â¤Þ¤À°Â¤¤¤·¡¢¾Íè¤ËÅê»ñ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡×
¡Ö´è¾æ¤µ¡×¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡¢µåÃÄ¤ÎÅê»ñ²ÄÇ½´ü´Ö¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾ÍèÀ¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¼ÂÎÏ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ê·ê¡Ë¤òËä¤á¤ä¤¹¤¤¡£²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¹¤°¤Ë¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢´è¾æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¡Ê°ÜÀÒ¤·¤Æ¡ËÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤âËä¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÊýÄø¼°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë»ëÅÀ¤ò¤â¤¦°ìÃÊ°ú¤¾å¤²¤ë¡£
¡ÖÊýÄø¼°¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ø´üÂÔÃÍ¡Ù¤È¡Ø¼ÂÎÏ¡Ù¤òµåÃÄ¤¬¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤°¼ÂÀÓ¤òµá¤á¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¡¢µÕ¤Ë¡Ø¼ÂÀÓ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÌ¤´°¤ÎÂç´ï¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
µÕ»»»×¹Í¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡ÖÅú¤¨¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¡×²ÈÄí¤À¤Ã¤¿
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿»×¹Í¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤³¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24ºÐ¡¢¥É¥é¥Õ¥È9°Ì¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾87¿ÍÃæ85ÈÖÌÜ¡£Åö»þ¤Î¹âÍü¤Ë¡Ö´üÂÔÃÍ¡×¤ÎÍ±Í½¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ÂÎÏ¡×¤òÂ¨Äó¶¡¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢2Ç¯¤ÇÀïÎÏ³°¡£µåÃÄ¤Î¡È·ê¡É¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢Ãæ·Ñ¤®4¡¢5ÈÖ¼ê¤Ç¿©¤¤¹þ¤à¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òµÕ»»¤·¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡¢¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¡¢¹ÈÇòÀï¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ä¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È1È¯ÌÜ¡É¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë·ü¤±¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È¼«Ê¬¤ÎÈ¯É½²ñ¡É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤È¡ÊÉ¾²Á¼Ô¤Î¡Ë¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤³¤¦¤·¤Æ³«Ëë1·³¤òÄÏ¤ß¡¢1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤¬ÀÚ¤ê³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÁÈ¿¥¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¡×¤ò¼ç¸ì¤Ë¤·¤ÆÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¡ÖÉ¾²Á¼Ô¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»×¹Í¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡£Ê¹¤¯¤È¡¢°Õ³°¤Ê¸¶ÂÎ¸³¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¡¢¿Æ¤¬Åú¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡µ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤È¹¼±ñ¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¡£»×¹Í¤Î½¬´·¤¬¼«Á³¤ÈÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡©¡Ù¤òÌä¤¤¤«¤±¡¢µ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤é¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤ë¡£¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¡Ø¤Ê¤¼¡©¡Ù¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤í¤È¤è¤¯¸À¤¦¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡Ø¤Ê¤¼¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¿ô¤¬Â¿¤¤¿Í¤È¾¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¸å¼Ô¤¬ÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µ¿Ìä¤Îº¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¤Ó¤ë¡¢¿¤Ó¤Ê¤¤¤Îº¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¡£É®¼Ô¤ÎÉþÁõ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸À¤¦¡£
¡Ö¡Øº£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤Î¤«¡Ù¡Ø¿§¤Ï¥°¥ì¡¼¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡Ù¡Ø¥°¥ì¡¼¤¬¹¥¤ß¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ù¡Ø¤è¤¯¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¡ØÈ©¿¨¤ê¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡¢¥¦¡¼¥ë²¿¡ó¤«¤Ê¡Ù¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£µ¿Ìä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ»×¹Í¤òÊÂÎó¤ËÁö¤é¤»¤Þ¤¯¤ê¡¢Ê¬´ô¤µ¤»¤ë¡£ÊÊ¤Ç¤¹¤Í¡¢»×¹Í¼Â¸³¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡Ö»Å»ö¤Ë¤ÏÇ¼´ü¤¬¤¢¤ë¡×¿¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤Ï²¿¤«
¡¡¤³¤Î»×¹Í¤ò¸åÅ·Åª¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Çº¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£¹âÍü¤¬¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï2ÄÌ¤ê¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¡Ø²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤À¿Í¤«¡¢¼þ°Ï¤¬¡Ø¿¤Ð¤¹²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¹Í¤¨Êý¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ËºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò°ú¤¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤â¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢º£¤Ï¤½¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÈ¿¥¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯°Ê¾å¡¢Â¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÍü¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËÂ¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤³¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤éÀ®Ä¹¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¡£
¡Ö°ìÅÙ¤Ï¿´¿È¤ò¸Â³¦¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤òÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»Å»ö¤ÈµÙ¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÂç»ö¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ï¡Ê¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡ËHP¤âMP¤â°ìÅÙ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤Ï¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼Á¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤ò¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤é¡¢ÊÌ¤Ë¥×¥íÌîµå¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ÁðÌîµå¤Ç¡¢ÊÉÅö¤Æ¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤â¡¢Î©ÇÉ¤ÊÌîµå¤À¤«¤é¡×
¡¡¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¥×¥íÌîµå¤Ï»Å»ö¡£»Å»ö¤Ë¤Ï¡ØÇ¼´ü¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£Ç¼´ü¤ò¼é¤ì¤º¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¸ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ñÌ£¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢²¶¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¼ñÌ£¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÍÇ½¤À¤±¤ÇÌ¤Íè¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Æü¾ï¤Îº³ºÙ¤Ê¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤òÊüÃÖ¤»¤º¡¢Ìä¤¤Â³¤±¤ë¡£¤½¤Î²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤»×¹Í¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¶¥Áè¼Ò²ñ¤ÇÀ¸»à¤òÊ¬¤±¤ëº¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¹âÍü¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬ºÍÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ç10Ç¯À¸¤È´¤¯¾ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¿À¸¶±Ñ¾´ / Hideaki Kanbara¡Ë