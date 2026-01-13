Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットをはじめ、衣料品や食品などもお買い求めやすくなっています。

ディスプレイ機器やガジェットなどが人気のブランドTCLから、2025年に発売されたばかりの大型4Kテレビ「TCL 65V6C」も、17％オフの72,800円（税込）で販売中です。

TCL独自のAi画質調整技術が魅力的。大型4Kテレビが8万円以下は嬉しい

↑「TCL 65V型 4K 液晶 65V6C」

「TCL 65V6C」は、TCL独自の画質調整アルゴリズム「iPQプロセッサー」を採用した65インチの大型4Kテレビ。映像を細部まで補正し、より鮮明でリアルな映像を映し出す「Aiクラリティ」や、高度な色彩認識で自然かつ鮮やかな発色を実現する「Aiカラー」など、さまざまなインテリジェントセンサー機能によって画質を調整し、リッチな視聴体験を提供してくれるそうです。HDR10に準拠しており、華やかな色彩とメリハリのある映像も再現可能。音響にはDolby Audioを搭載しており、スポーツ観戦もドラマ視聴も、クリアで臨場感のあるサウンドで楽しめるとうたいます。

さらに、Google TVを搭載しているのも大きな魅力。YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、U-NEXTなど、あらゆる映像配信サービスに対応しています。

映像視聴はもちろん、ALLM(自動低遅延モード）や最大120HzのVRR（可変リフレッシュレート）に対応したゲームモードも搭載。表示遅延などのストレスを抑え、なめらかで快適なゲームプレイをサポートします。

↑65インチながら、ベゼルレスデザインで薄さも実現。

今テレビを買い換えるならTCLの大型4Kテレビがお得！Amazonタイムセール

