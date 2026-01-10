【最新】職種別「平均年収ランキング」！ 2位「投資銀行業務」932万円、1位は？
パーソルキャリアが運営する転職サービス「doda（デューダ）」は、「平均年収ランキング2025」を発表しました。調査対象者は2024年9月〜2025年8月に「doda」に登録した約60万人です。
本記事では全体の平均年収と、「職種別の平均年収ランキング」を紹介します。
【10位までの全ランキング結果】
2021、2022年は、新型コロナウイルスが猛威を振るい、経済も低迷して平均年収は「403万円」にとどまり、横ばい状態でした。しかし、2023年以降は3年連続で上昇し続け、上向き傾向が見て取れます。ただ、前回は12万円アップで、上昇ペースが緩やかになっています。
前回の調査と比較して、特に年収が上昇したのは、「投資銀行業務」（932万円）で109万円増。次いで、「会計コンサルタント／財務アドバイザリー」（640万円）で74万円増でした。
トップ10のうち、最も多かった職種は「専門職（コンサルティングファーム／専門事務所／監査法人）」で、内訳は「弁護士」「業務改革コンサルタント（BPR）」「戦略／経営コンサルタント」「リスクコンサルタント」の4職種でした。
トップ20で見ると、「企画／管理系」が最も多く、6職種がランクイン。次いで「専門職（コンサルティングファーム／専門事務所／監査法人）」が5職種、「技術系（メディカル／化学／食品）」と「金融系専門職」でそれぞれ3職種がランクインしました。
＜参考＞
doda「平均年収ランキング2025」
(文:All About 編集部)
平均年収は「429万円」。3年連続上昇もペース緩やか2025年の平均年収は、「429万円」で、前回の調査と比べ3万円のアップとなり、2017年以降で最も高くなりました。
平均年収が高い職種のランキング、1位は？全176職種の平均年収ランキングでは、「医師」が1位で平均年収は1063万円、前回に続いてトップとなりました。続いて、「投資銀行業務」が932万円で2位、金融系専門職の「運用（ファンドマネジャー／ディーラー）」が842万円で3位でした。
