「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

大学進学する意味を考える

――「Fラン大」という言葉に象徴されるように、世の中には定員割れなどにより、偏差値が算出できない大学が増加傾向です。かつては学生数のほうが多かったため、こういった大学はなかったかと思うのですが、Fラン大学というのは具体的にどういうところなのでしょうか。

びーやま氏（以下：びーやま）：非常に答えづらい質問ですが、恐れなく答えたいと思います。

まず1つお伝えしたいのは、世の中の受験生や大人はFラン大の解像度が低いように思います。はっきり言いますが、皆さんが想像しているよりも大学としてのレベルを保てていないケースも存在するので、進学する際は本当にしっかり検討をしてほしいです。

――詳しく教えてください。

まず、最近では、冗談半分なのもあるでしょうが、名前のある有名大学をFラン大と呼ぶ人もいますが、これは明確に誤りです。先ほども述べたようにFラン大とは定員割れなどにより偏差値が算出できない、いわゆるボーダーフリー（BF）の大学のことを指します。シンプルに偏差値が低い大学すべてを指すわけではありません。

そのうえで、僕らも何回かFラン大と呼ばれる大学の学生に取材などを行いましたが、後悔している学生も少なくありませんでした。

その理由は明確で、授業のレベルが低いからです。僕らも驚きましたが、英語の授業では一般動詞とbeと違いからはじまったり、教養の授業では分数の計算からはじまったという声がいくつもありました。

当たり前ですが、これらは中学校レベルの内容であり、高い学費を払ってまで大学で学ぶことではありません。世の中の多くの方は、「なんだかんだ言っても大学だから、それなりの授業は存在する」と考えているかと思いますが、スタートは中学校レベルなんてことはザラです。

