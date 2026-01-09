東京・渋谷区の芸能関連会社の役員の男が15歳の女子中学生に現金を渡し、みだらな行為をしたなどとして警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材でわかりました。男はその行為を撮影し、無断でインターネット上で販売していました。

捜査関係者によりますと、不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、東京・渋谷区の芸能関連会社「カケルエンターテイメント」の会社役員・粟津彰容疑者（51）です。

粟津容疑者は、去年7月上旬、新宿区歌舞伎町のホテルで16歳未満と知りながら15歳の女子中学生に現金4万円を渡し、みだらな行為をした疑いがもたれています。また、その行為を動画で撮影したうえ、女子中学生に対してアダルトビデオ出演に関する契約手続きなどをしなかった疑いももたれています。

粟津容疑者は、歌舞伎町で女子中学生に声をかけてホテルに誘い、一緒に部屋に入ったところで、「顔はAIで加工するから動画を撮らせてほしい」「中学生って言っちゃだめだよ」などと要求し、撮影したということです。しかし、実際の動画は歯を白くするなどの加工のみで、本人だと識別できる状態でした。

一方、粟津容疑者は目出し帽と水泳のゴーグルを着用し、個人が特定されないようにしていたとみられています。

取り調べに対し、粟津容疑者は「自分の性欲に負けてしまった」と供述しているということですが、「女の子は18歳という認識だった」と容疑を一部否認しています。

また、粟津容疑者の自宅からは、10代から20代とみられる女性とわいせつな行為をする動画が1700点ほど見つかっているということです。粟津容疑者は動画をインターネット上で1本5000円などで販売していて、警視庁は、去年1月からの10か月でおよそ1000万円を売り上げていたとみています。

粟津容疑者は、おととし7月から歌舞伎町周辺で10代から20代くらいの女性に日常的に声をかけ、同様の手口を繰り返していたとみられていて、警視庁は余罪を調べています。

「カケルエンターテイメント」のHPによりますと、粟津容疑者は犯行当時、社長を務めていて、これまでに有名アーティストのファンクラブの運営などを担当し、人気アイドルグループに楽曲を提供するなど、作曲家としても活動していました。