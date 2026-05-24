フィリピン当局は、日本で子どもに対し性的暴行を加えたとして、逮捕状が出ている42歳の日本人の男を拘束したと発表しました。フィリピン当局は、ルソン島南部のカヴィテ州で12日、日本人の金野優音容疑者を拘束したと明らかにしました。当局の発表によりますと、金野容疑者は2018年、北海道内のトイレで、3人の子どもに性的暴行を加えたなどの疑いがもたれています。金野容疑者は、事件後の2019年にフィリピンに入国し、潜伏を続