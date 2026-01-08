この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

これをすれば1億2000万円の資産を築けます。やらないと必ず損をしているので絶対に確認してください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

経営コンサルタントの市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で、「これをすれば1億2000万円の資産を築けます。やらないと必ず損をしているので絶対に確認してください。」と題した動画を公開。2024年から始まった新NISA制度について、その仕組みからメリット・デメリット、具体的な資産形成シミュレーションまでを網羅的に解説した。



市ノ澤氏はまず、NISAを「投資で得た利益に税金が掛からない制度」と説明。通常、株式投資などで利益が出ると約20%の税金が課されるが、NISAの範囲内であれば非課税になる。これは国が投資を促すために始めた制度であり、氏も「やりたいのであれば全然やっていいと思う」と推奨する。しかし、「すでにNISAをやり始めた人も意外と知らない大事なポイントや、知らないと損する買い方もある」と指摘し、制度の深い理解が重要であると説いた。



NISAのメリットとして、市ノ澤氏は「運用益が非課税」「購入回数に上限がない」「ロールオーバーで非課税期間を延長可能」の3点を挙げる。一方でデメリットとして、「元本割れの可能性がある」「損益通算ができない」「手持ちの株などをNISA口座に移すことはできず、新規での投資が必要」といった注意点も解説した。



動画の後半では、具体的なシミュレーションを提示。例えば、毎月10万円を30年間、年利7%で複利運用できた場合、投資元本3,600万円に対し、資産は1億2,200万円にまで膨れ上がる可能性があるという。氏は、「銀行預金は金利0%なので、物価が上昇していけば使える価値が減ってしまう」と述べ、投資をしないこと自体がリスクであると警鐘を鳴らす。「投資の基本は分散」であるとし、英国の投資格言「卵を1つのカゴに盛るな」を引用。投資対象の資産、通貨、地域、そして時間を分散させる「ドルコスト平均法」の重要性を強調した。



最後に市ノ澤氏は、投資は資産を増やすためだけでなく「物価上昇から資産を守るためのスキル」であると結論付けた。その上で、「銀行預金は安全資産ではない。賢く運用し資産を分散し死なない状態を作り上げろ」と視聴者に力強く呼びかけ、動画を締めくくった。