タレント関根勤（72）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。欽ちゃんこと萩本欽一が起用を断念したお笑い芸人の実名を明かした。関根は今回の動画で、お笑いコンビ、野性爆弾くっきー！とともにさまざまなトークを展開。お笑い芸人ジミー大西の数々のエピソードなどで盛り上がった。その流れで関根は「だって萩本欽一さんが“ジミーちゃんが面白い！使ってみよう!”って言って、2日であきらめたんだから。“無理だ。ボケの度を