´äÅÄÌÀ»Ò»á¡¡ÆÈ¿ÈÀÇ¤Ë»ýÏÀ¡Ö·ëº§¤·¤ä¤¹¤¤¡¢»Ò¶¡¤ò»º¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ëÊý¤¬Àè¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¤¬£·Æü¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏàÆÈ¿ÈÀÇá¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£º£Ç¯£´·î¤«¤é¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´À¤Âå¤È´ë¶È¡£
¡¡°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿´äÅÄ»á¤Ï¡ÖÆÈ¿È¤Î»ä¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¢Âç»ö¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤³¤ì¡¢¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¾¯»Ò²½¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«À§Àµ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃËÀ¤Î¡Ê·ëº§¡ËÅ¬Îð´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë£³£°Âå¤È¤«¤ËÈóÀµµ¬¡Ê¼Ò°÷¡Ë¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£ÈóÀµµ¬¤ÎÊý¤òÀµµ¬¤Ë¤¹¤ë¤È¤«·ëº§¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡¢»Ò¶¡¤ò»º¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬Àè¤Ç¡£·ëº§Á°¤Î¿Í¤«¤é¤â¼è¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£