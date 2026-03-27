フジテレビ系朝の情報ワイド「サン！シャイン」は2026年3月27日が放送最終回ということで、キャスターたちが「最終回みんなで話したいこと」を思いのままに主張した。メインキャスターの谷原章介さんは「（話したいのは）物価高...。なかでもおにぎり」と、コンビニなどのおにぎりの値上がりが納得できないと抗議した。1000円ぐらいになる「いま一番安いのが200円近くになっていないですか？ ボクは3つ食べないと満足できないから