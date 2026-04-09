フリーアナの青井実（45）が、フジの報道番組「Live News イット！」を降板した。4月以降、地上波のレギュラーが一本も決まっておらず、浪人の身となるようだ。ついこの間まで将来を嘱望する声もあった人気者は、なぜ、かくも転落の一途をたどってしまったのか。＊＊＊【写真を見る】第1子が生まれたばかり…青井アナの妻は「美人アナ」冷ややかな視線青井アナは3月27日、丸2年にわたってMCを務めた「イット！」に最後の出