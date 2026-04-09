《今日から『ノンストップ！』15年目に突入いたします。よろしくお願いします》【写真】4人でパシャリ！おぎやはぎとCDデビューを発表したバナナマン3月30日、生活情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）がリニューアルの初回を迎え、MCの設楽統が声高らかにあいさつした。放送時間は、従来より50分前倒しされ、計2時間半の生放送へと拡大。背景にあるのは、同時間帯で放送されていた情報番組の終了だ。「『めざまし8』の