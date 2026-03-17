フジテレビの酒主義久アナウンサーが、3月16日の『サン！シャイン』（フジテレビ系）で結婚を生報告した。「酒主アナは番組の最後に、佐々木恭子アナから振られる形で『ものすごく私事なんですけど結婚しました』などと語り、司会の谷原章介さんに『夫婦円満の秘訣はありますか』とたずねる場面も見られました。酒主アナは2012年にフジテレビに入社。日曜日に放送される『みんなのKEIBA』の実況をはじめ、主にスポーツ実況を担当