1枚で即おしゃれ！【しまむら】着心地もっちもち♡「淡色ニットワンピ」

冬に活躍する服といえば、着るだけでシーズンムードを盛り上げてくれるニットアイテム。忙しい大人女性がこれから買うなら、1枚でコーデが完成するニットワンピがおすすめ。そこで今回は、【しまむら】から登場している上品な淡色のワンピースに注目しました。生地のソフトな肌触りも魅力のようなので、ぜひ冬のワードローブに迎えて。

1枚で華やかに決まる！ 淡色のニットワンピ

【しまむら】「TT*YUUキリカエOP」\2,420（税込）

異なる編み地が組み合わされた、華やかなデザインのニットワンピ。柔らかく上品な淡色も女性らしい雰囲気を演出します。リラックス感がありながら、縦ラインが強調されるリブ編みですっきり着られそう。裾にはスリットが入っており、コーデに程よい抜け感も与えます。淡色好きのインフルエンサー@chii_150cmさんによると「ニット生地はもちもちしていて着心地最高」とのことで、リラクシーに着られるようです。

ボアベストと重ね着して冬ムード満点に

1枚でもサマになるワンピースですが、気分を変えたいときはベストとのレイヤードスタイルもおすすめ。もこもこのボアベストと合わせれば、より華やかで冬ムード満点なコーデに。柔らかい淡色アイテムで統一することで、カジュアルながらもきれい見えが狙えます。足元はダークカラーのシューズでキリッと引き締めるのも、大人っぽく仕上げるポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M