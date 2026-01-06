この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANA氏が、「【吉野家】から揚げと牛丼をガッツリ食べれるおかわり無料の定食を爆食！牛肉とデカ盛りから揚げをおかずに自由に食べ放題したら美味しすぎた満腹女の末路【大食い】」と題した動画を公開。吉野家の二大看板メニューである牛丼とから揚げを同時に楽しめる「W定食（牛皿・から揚げ定食）」の魅力を紹介した。



山崎氏が注文した「W定食」は、牛皿と特大サイズのから揚げ3つがセットになったボリューム満点のメニューだ。まず氏が絶賛したのは、牛丼に次ぐ「吉野家の第2の柱」だというから揚げ。揚げたてで提供されるから揚げは「肉厚ジューシー」で、噛むたびに肉汁が溢れ出す。しっかり効いた生姜の風味とご飯が進む濃いめの味付けも特徴で、ご飯がおかわり自由な吉野家ならではの楽しみ方を提案した。



この定食の真骨頂は、牛皿とから揚げを組み合わせたアレンジにある。山崎氏は、おかわりしたご飯の上に牛皿を乗せて牛丼を作り、さらに残しておいたから揚げとサラダ、そしてマヨネーズをトッピングしてオリジナルの「から牛W丼」を完成させた。甘辛い牛肉、ジューシーなから揚げ、そして全体をまろやかにまとめるマヨネーズの組み合わせは、まさに「禁断の果実」であり「一度食べたら病みつき」になる味わいだと語る。さらに、途中で七味唐辛子を加えてピリ辛に味変することで、最後まで飽きることなく楽しめる点も魅力だという。



「W定食」は、単に2つのおかずを味わえるだけでなく、自分だけの最強の丼を作り上げる楽しみを提供するメニューである。山崎氏は、牛肉とから揚げを交互に頬張る贅沢さは「もはや2倍（W）にとどまらない幸せ」だと締めくくった。吉野家の王道メニューを組み合わせることで生まれる、新たな食の体験がここにある。