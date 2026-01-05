千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

1月4日（日）の同番組では、さや香・新山が受けた“まさかのオファー”を明かす場面があった。

今回は、リンダカラー∞のりなぴっぴが悩める芸能人たちをタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館 2026年芸能界大予言SP」が開催された。

相談者には、とろサーモンの久保田かずのぶ、さや香、レインボーの3組が登場。それぞれが抱える悩みや未来への不安を打ち明けた。

さや香の占いでは、「この先天下を獲れるのか」「天下を獲るには何が必要なのか」という相談が。さや香・石井は「新しく変えたこととかもあったりする。たとえば僕がネタを作るとか。それがいいことなのか」と、“天下獲り”を目指して努力していることを明かす。

これに7枚のカードをめくり、さや香の“現在”について「すごくいい。お金もあるし、仲間も仲良し、場所もすごくいい場所にいる」と説明したりなぴっぴだが、未来を示すカードでは「よくない系ですね」と一変。

「こだわりすぎて、“完璧にしなきゃ”みたいな。視野が狭くなっちゃって、よくないほうに行っちゃいそう」と忠告すると、「あえて自分を辛いとか大変な場所に置いている。そんなことしなくてもいい」とアドバイスした。

また、別のカードから、このままでは「船がひっくり返ります」と予言したりなぴっぴ。解決策を導き出すため、ネコのタロットカードを引くと、さや香・新山に「自分をまず満足させてあげてください。頭で考えているみたいだから、心が満たされることを優先してください」と助言する。

新山は「たしかに、何かが（仕事に）つながるようにって考えて動きすぎている」と納得。番組内の企画「行列のできるブチギレ相談所」では、お笑い芸人・YouTuberの宮迫博之に扮装して出演している新山に対し、大悟は「番組のためにありがたいよ」としつつ、「でもほんまにお前が天下獲るためにする行動か？」と投げかける。

すると新山は「宮迫さんのYouTubeから『コラボせえへんか？』ってオファーがきた」と告白。「一回も会ったことがないので会ってみたかった」としたものの、「チャンスの時間で宮迫さん（役）をやってるんで、実際に会って喋っちゃうと、僕が気持ち悪いなと思って断ってしまった」と明かした。

そこで「したいことをやってください」と、背中を押したしたりなぴっぴの言葉に、新山は「…宮迫ってこと？」と困惑の表情を浮かべ、スタジオ爆笑となっていた。