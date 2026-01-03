前日夜から未明まで渋滞するポイントも！

2026年1月3日（土）は、各地の高速道路で激しい渋滞の発生が予測されています。いわゆる「Uターンラッシュ」の交通混雑は、きょうがピークとみられています。NEXCO各社が発表している主な区間のうち、おおむね20km以上の激しい渋滞は次のとおりです。記載は、渋滞の先頭箇所と渋滞時間、最大渋滞長の順です。

【上りは各地でピークに！】1月3日の渋滞予測（地図で見る）

【東名高速】

（下り）綾瀬スマートIC付近：9時〜16時に最大25km

（上り）綾瀬スマートIC付近：前日10時〜1時、11時〜22時に最大20km

（上り）都夫良野TN付近：前日14時〜1時、14時〜24時に最大20km

【中央道】

（上り）小仏トンネル付近：11時〜24時に最大20km

【関越道】

（上り）坂戸西スマートIC付近：13時〜22時に最大30km

【東北道】

（上り）加須IC付近：14時〜22時に最大35km

【常磐道】

（上り）柏IC付近：15時〜19時に最大20km

【東京湾アクアライン〜首都高湾岸線・K6川崎線】

（下り）木更津金田IC付近：8時〜17時に首都高湾岸線（西行き）へ最大21km（空港中央入口付近まで）、同（東行き）へ最大16km（川崎浮島JCT付近まで）、K6川崎線（上り）へ最大16km（川崎浮島JCT付近まで）

【東関東道】

（上り）四街道IC付近：15時〜20時に最大20km

【名神高速】

（上り）大津IC付近：9時〜20時に最大25km

【東名阪道〜伊勢道】

（上り）鈴鹿IC付近：11時〜21時に最大30km

【神戸淡路鳴門道】

（上り）舞子TN出口付近：9時〜23時に最大35km

【九州道】

（上り）広川IC付近：11時〜21時に最大25km

本日1月3日は、各路線とも上り方向での激しい渋滞が見込まれています。予測されている渋滞で、特に激しいのは東北道（上り）加須IC付近での最大35km、通過には最大で約1時間10分を要する見通しです。また、神戸淡路鳴門道（上り）舞子TN出口付近でも最大35kmの渋滞が予測されており、こちらは通過に最大で約1時間45分かかると見込まれています。

さらに、東京湾アクアラインの下り線（千葉方面）でも激しい渋滞が発生する予想です。渋滞は、アクアラインから首都高の3方向へと延びていく見通しで、特に湾岸線西行きへ延びる渋滞は最大21km、通過には最大で約2時間50分を要する可能性があります。

NEXCO各社は渋滞抑制のため、渋滞のピーク時間帯を避けた利用を呼び掛けています。