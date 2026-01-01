松井珠理奈、BOYS AND MEN・辻本達規が結婚へ 事務所が報道を「事実」と認める 来週中に記者会見【報告全文】
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34）の結婚が一部で報じられたことを受け、辻本の所属事務所は1月1日、「事実」と認めた。
フォーチュンエンターテイメントが同日、公式サイトに「辻本達規の報道に関するご報告」を掲載。
「このたび弊社所属のBOYS AND MEN辻本達規について一部報道がなされております件に関しまして、ご報告させていただきます」とし、「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と伝えた。
「なお、報道にもありました通り、来週中に記者会見の場を設ける予定で、報道関係の皆様には週明けに会見のご案内をお送りさせていただく準備を進めております。詳細につきましてはその際に本人たちよりご報告させていただきますので、それまでのご取材はお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
また、「日ごろ応援いただいておりますファンの皆様には突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げます。より一層励み、活動を続けてまいりますので、今後とも温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。末筆ではございますが、平素からのご厚情に心より感謝申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いします」とつづった。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立して芸能活動を開始し、地元東海地方から全国、世界へ向けての活動を始めている。
辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍。舞台公演やライブ・イベント、バラエティー番組など、幅広く活動する。
■辻本達規の報道に関するご報告（全文）
いつも応援してくださっているファンの皆様、関係各位
拝啓 新春の候、皆様ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
このたび弊社所属のBOYS AND MEN辻本達規について一部報道がなされております件に関しまして、ご報告させていただきます。
すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます。
なお、報道にもありました通り、来週中に記者会見の場を設ける予定で、報道関係の皆様には週明けに会見のご案内をお送りさせていただく準備を進めております。
詳細につきましてはその際に本人たちよりご報告させていただきますので、それまでのご取材はお控えいただきますようお願い申し上げます。
日ごろ応援いただいておりますファンの皆様には突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げます。
より一層励み、活動を続けてまいりますので、今後とも温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。
末筆ではございますが、平素からのご厚情に心より感謝申し上げます。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
敬具
2026年1月1日
株式会社フォーチュンエンターテイメント
