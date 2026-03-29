元AKB48でタレントなどとして幅広く活躍する篠田麻里子（40）が自身のインスタグラムで再婚を発表した。篠田は〈この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします〉〈共に穏やかに歩んでいけたらと思っております〉とつづった。彼女のインスタには祝福の声が並び、元SKE48・AKB48の松井珠理奈（29）から「まりちゃんおめでとう」とメッセージが送られるなど、お祝いムード一色