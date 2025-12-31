Ãæ¾®´ë¶È¤Î¡Ö½ª³è¡×¤Ê¤¼µÞÁý¡©¡Ö1Ëü·ïÅÝ»º¡×¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¡Ö¾×·â¤Î¿ô»ú¡×¤È¤Ï
2025Ç¯¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¹ï¤Ê¿ô»ú¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÇÑ¶È¡×·ï¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿7Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£°ìÉô¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ï¡Ö½ª³è¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼»ö¶È¾µ·Ñ¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡£EV¥·¥Õ¥È¤ò°ú¤¶â¤È¤·¤¿À½Â¤¶È¤ÎÅÝ»º¡¦ÇÑ¶È¤â¸«¤é¤ì¤ëÃæ¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¡ÊÌ¤ÍèÄ´Ã£¸¦µæ½ê¡¡ºä¸ý¹§Â§¡Ë
¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È
´ë¶È¤Î¡Ö½ª³è¡×¢ª¡ÖÇÑ¶È¡×¤¬²áµîºÇÂ¿
¡¡À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÉ®¼Ô¤¬¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éº£Ç¯¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤«¤é¤Î¼è°úÀè¤¬¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤Æ¡Ø²ñ¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡ØÇÑ¶È¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¾ö¤ß¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢ÇÑ¶È·×²è½ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£´ë¶È¤Ë¤â¡Ö½ª³è¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖÅÝ»º¡×¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¡ÖÇÑ¶È¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£¡ÖÅÝ»º¡×¤Ï¸·Ì©¤ÊË¡Î§ÍÑ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÉéºÄ¤ÎÊÖºÑ¤¬¤Ç¤¤ºË¡Åª½èÍý¤Ë¤è¤ëÇË»º½èÍý¤ò»Ø¤¹¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£°ìÊý¡¢ÇÑ¶È¤Ï¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç»ö¶È¤ò¾ö¤à¤³¤È¤À¡£
¡¡2024Ç¯¤Î´ë¶ÈÅÝ»º·ï¿ô¤Ï¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£25Ç¯¤â1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Êª²Á¹â¤ä±ß°Â¤Ë¤è¤ë»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤Î¹âÆ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢¥³¥í¥Ê´ØÏ¢Í»»ñ¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤¬½ªÎ»¤·¤¿±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬ÌäÂê»ë¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÇÑ¶È·ï¿ô¤À¡£24Ç¯¤ÎµÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶·ï¿ô¤Ï6.9Ëü·ï¡ÊÄë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤È¡¢Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó1Ëü·ï¤âÁý¤¨¤¿¡£25Ç¯¤Ï1¡Á9·î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÌó5Ëü2300·ï¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï7Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¡£Ä´ºº³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÀª¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Ð»ö¶È¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÅÝ»º·ï¿ô¤Î7ÇÜ¤â¡¢ÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×¤¬¼«¤é½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÑ¶È¤ò·èÃÇ¤·¤¿´ë¶È¤Î¡¢¼Â¤ËÈ¾¿ô¤¬Ä¾Á°¤ÎÇ¯ÅÙ¤Ç¹õ»ú¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¯¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë