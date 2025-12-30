ÁêÂ³ÅÐµµÁÌ³²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡ÖÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤òÊüÃÖ¤·¤¿¿Í¡×¤¬¹Ô¤Ãå¤¯¡¢¶²¤í¤·¤¤»öÂÖ¡Ú»ÊË¡½ñ»Î¤¬²òÀâ¡Û
2024Ç¯4·î¤«¤éÁêÂ³ÅÐµ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö3Ç¯°ÊÆâ¤ËÅÐµ¤·¤Ê¤¤¤È²áÎÁ¤¬¤¢¤ë¡×ÅÀ¤Ð¤«¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤Î¤ÏÈ³Â§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢Ì¾µÁ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ö¼Â²È¤òÊüÃÖ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¤Ë¡Ö¤À¤ì¤ÎÀÕÇ¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤ò¼«¤éºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»ÊË¡½ñ»Î¤Î²ÃÍÛËãÎ¤ÉÛ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼ÁêÂ³ÅÐµ¤ÏµÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡ÄÀ©ÅÙ¤ÎËÜ¼Á
ÁêÂ³ÅÐµµÁÌ³²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½êÍ¼ÔÉÔÌÀÅÚÃÏ¡×¤Î¿¼¹ï¤ÊÁý²Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤¬µ¯¤¤Æ¤âÅÐµ¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢²¿Âå¤âÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸ø¶¦»ö¶È¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡¢ºÒ³²Éüµì¤¬ÃÙ¤ì¤ë¡¢¼þ°Ï¤Ë´í¸±¤òµÚ¤Ü¤¹¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤òÈ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÐµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Â²È¡×¤Ï¡¢Ë¡Î§¾å¤É¤¦°·¤ï¤ì¤ë¡©
ÁêÂ³¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢ÅÐµ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁ¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢Ë¡Î§Åª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¤¹¡£
¡üÁêÂ³¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¸¢Íø¤Ï¤¢¤ë
¡ü¤·¤«¤·¡¢ÅÐµÊí¾å¤Ï½êÍ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡üÂè»°¼Ô¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤À¤ì¤¬ÀÕÇ¤¼Ô¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Î¾õÂÖ¤¬¡¢¸å¡¹¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÌäÂê¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
ÊüÃÖ¤¬¾·¤¯ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡ÖÇå½þÀÕÇ¤¡×
¶áÇ¯¡¢¼«Á³ºÒ³²¤äÏ·µà²½¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÝ²õ¤·¤¿Ê½¡¢Êø¤ì¤¿¼ÐÌÌ¡¢ÅÝÌÚ¡Ä¡£¤³¤ì¤é¤¬Âè»°¼Ô¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤Î½êÍ¼Ô¤Ï½Å¤¤ÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÐµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÀÕÇ¤¤òÌÈ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢
¡ü´ÉÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡ü½êÍ´Ø·¸¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡ü´í¸±¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿
¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÅÐµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¹ÔÀ¯¤«¤é¤ÎËÉºÒ¡¦À§Àµ¤ÎÏ¢Íí¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈï³²¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë»ñ»º¡×¤«¤é¡¢¡Ö´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð´í¸±Êª¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëºâ»º¡×¤Ø¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áÎÁ¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬À¸¤àÊ£»¨²½¡×
ÁêÂ³ÅÐµ¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌäÂê¤ÏÉ¬¤ºÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÁêÂ³¿Í¤Î°ì¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÁêÂ³¤¬È¯À¸
¡üÁêÂ³¿Í¤¬Áý¤¨¡¢´Ø·¸¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤ë
¡üÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡ÖÅÐµ¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂÌ³¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ò¿ôÂ¿¤¯¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁêÂ³¿Í¿½¹ðÅÐµ¡×¤ÏËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
µÁÌ³²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖÁêÂ³¿Í¿½¹ðÅÐµ¡×¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î±þµÞÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÀµ¼°¤ÊÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÉÔÆ°»º¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¡üÃ´ÊÝ¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤
¡ü·ë¶É¡¢Àµ¼°¤ÊÁêÂ³ÅÐµ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¿½¹ð¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²ò·è¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡£¤³¤ÎÅÀ¤ò¸í²ò¤·¤¿¤Þ¤Þ»È¤¦¤È¡¢¸å¤ÇÆóÅÙ¼ê´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇÄã¸Â²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡Ä»ÊË¡½ñ»Î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
ÁêÂ³ÅÐµµÁÌ³²½¸å¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÄã¸Â²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ü»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾µÁ¤À¤±¤ÏÁá¤á¤ËÀ°Íý¤¹¤ë
¡üÁêÂ³´Ø·¸¤¬Ã±½ã¤Ê¤¦¤Á¤ËÆ°¤¯
¡ü¡Ö´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¡×¼«ÂÎ¤ò¸«Ä¾¤¹
ÁêÂ³ÅÐµ¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤À¤±¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Íè¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢ÁªÂò»è¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ÎºÇÄã¸Â¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¼Â²È¤ò¡ÖÊüÃÖ»ñ»º¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÊ¬´ôÅÀ
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼Â²È¤äÅÚÃÏ¤ÎÏÃÂê¤¬¼«Á³¤Ë½Ð¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î²È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤¬¡¢¾Íè¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°Âè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÅÐµµÁÌ³²½¤Ï¡¢¡ÖµÞ¤¬¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹ç¿Þ¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¼Â²È¤¬¡¢¾Íè¤Î½Å²Ù¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀ°Íý¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ÞÆ°¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âå¤ËÉéÃ´¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÁêÂ³ÅÐµµÁÌ³²½¸å¡Û
¡Ö¼Â²È¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×³ÎÇ§ÍÑ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¡ÁêÂ³ÅÐµ¤Î¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¢¢ ÁêÂ³¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àµ¼°¤ÊÁêÂ³ÅÐµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¢ ¤Þ¤ÀÅÐµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³È¯À¸¤«¤é²¿Ç¯·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¢ ¡ÖÁêÂ³¿Í¿½¹ðÅÐµ¡×¤È¡ÖÀµ¼°¤ÊÁêÂ³ÅÐµ¡×¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¨¡¡ÁêÂ³¿Í¿½¹ðÅÐµ¤Ï¡¢µÁÌ³°ãÈ¿¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÃÄêÅªÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇäµÑ¡¦Ã´ÊÝÀßÄê¡¦³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢Ì¾µÁ¤¬¡ÖÃ¯¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¢¢ ÅÐµÊí¾å¤ÎÌ¾µÁ¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Æ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¢¢ Ì¾µÁ¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢Ã¯¤¬´ÉÍýÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Î¤«Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¢ ¹ÔÀ¯¤ä¶áÎÙ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤¬¡¢³Î¼Â¤ËÆÏ¤¯¾õÂÖ¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¨¡¡Ì¾µÁÊüÃÖ¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡×¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
£¼Â²È¤Î´ÉÍý¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¢¢ ·úÊª¤ÎÏ·µà²½¡¦ÅÝ²õ¡¦·¹¼ÐÃÏ¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Ê¤É¡¢´í¸±²Õ½ê¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¢ ¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Äê´üÅª¤ÊÅÀ¸¡¡¦´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¢ ¶áÎÙ¤ËÌÂÏÇ¤ä´í¸±¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¨¡¡ºÒ³²¡¦»ö¸Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¼«ÂÎ¤¬ÀÕÇ¤È½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¦ÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¢¢ ¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÇ¼ÉÕ¼Ô¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¢ Ê£¿ô¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÉéÃ´³ä¹ç¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¢ ¡ÖÃ¯¤«¤¬²¿¤È¤Ê¤¯Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¢¨¡¡¶âÁ¬ÉéÃ´¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤Ï¡¢¸å¤ÎÁêÂ³¡¦ÇäµÑ»þ¤ÎÊ¶Áè¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ÁêÂ³¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÁ°¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«
¢¢ ÁêÂ³¿Í¤ÎÃæ¤Ë¹âÎð¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼¡¤ÎÁêÂ³¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¢ ÁêÂ³´Ø·¸¤¬Ã±½ã¤Ê¤¦¤Á¤ËÅÐµ¤ò¿Ê¤á¤ë°Õ¼±¤¬¤¢¤ë
¢¢ ¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¤ä¤ë¡×¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¢¨¡¡»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Û¤É¡¢ÅÐµ¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öº¤Æñ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¦¼Â²È¤ò¡Ö»ñ»º¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀÕÇ¤¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«
¢¢ Çä¤ë¡¦Âß¤¹¡¦½»¤àÍ½Äê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ì¾µÁÀ°Íý¤ÏÉ¬Í×¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¢ ´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¤ò°ú¤·Ñ¤°¥ê¥¹¥¯¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¢ É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼êÊü¤¹ÁªÂò»è¡ÊÇäµÑ¡¦¹ñ¸Ëµ¢Â°Åù¡Ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¨¡¡¸½ºß¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¡×¤Û¤É¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Î»È¤¤Êý
¡ü¤¹¤Ù¤Æ¡ÖYES¡×¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡ü¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢ÊüÃÖ¥ê¥¹¥¯¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹
¡ü²ÈÂ²¤Ç¡ÖÅÐµ¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡ÖÌ¾µÁ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤¹
»ÊË¡½ñ»Î¤«¤é¤Î¤Ò¤È¤³¤È
ÁêÂ³ÅÐµµÁÌ³²½¤Ï¡¢¡ÖÈ³Â§¤ò²Ê¤¹¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì¾µÁ¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÀÕÇ¤¤äÁªÂò»è¤ò¼«¤é¼º¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¼Â²È¤ò¡ÖÌäÂê²½¤¹¤ëÁ°¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¼«¿È¤Î¼Â²È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿·úÀßÅª¤ÊÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÃÍÛ ËãÎ¤ÉÛ
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½»ÊË¡½ñ»Î