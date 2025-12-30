【2025年あの事件・騒動の今】

King & Princeの永瀬廉（26）と浜辺美波（25）の“お泊まりデート”報道は、多くの若年層にため息をつかせた。7月に女性セブンが報じた、2人の黒ずくめファッションカラーコーディネートには、交際に対する強い意志のようなものすら感じさせた。あれから約5カ月経ったが、2人の“現在地”について、定点観測を続けるパパラッチは「いたって順調のようです。一緒の外出はないようですが、双方のマンションを行き来し、愛を育んでいるようですね」と語る。

浜辺にとってこれが初の2ショット恋愛スキャンダル。いわゆる清純派と呼ばれる女優には命取りになることもあるが、この熱愛報道は彼女にどんな影響を及ぼしたのか。

12月2日にニホンモニター社が発表した“2025タレントCM起用社数ランキング”の女優部門を見てみると、浜辺は川口春奈（30）、芦田愛菜（21）、今田美桜（28）に続いて起用13社で第4位にランキングされている。同社が熱愛報道前の7月1日に発表した25年上半期の同ランキングでは、浜辺は起用10社で、長澤まさみ（38）、広瀬すず（27）らと同率の第5位だったから、“お泊まりデート”報道があったにもかかわらず起用社数は3社増え、ランキングも伸びたことになる。焼け太りというか、ピンチをチャンスに変えたかにも見える。

結婚願望を隠さない2人に末将来は…

「永瀬との熱愛報道は、浜辺の好感度に何らダメージを与えていないということです。逆に『美男美女のカップルで羨ましい』『（お互いの）相手にとって不足なし！』と、特に永瀬のファンからの声が上がっているほどです。スキャンダルに敏感な広告業界も『橋本環奈のパワハラ疑惑、永野芽郁の二股不倫疑惑に比べれば可愛いもの』とさえ受け止められているようです」（広告関係者）

ただ、この関係者は「大事なのはこの続報。クライアントを刺激するような報道があれば、CM起用社が一気に離れていくこともあり得ますからね」とも続けた。

では芸能界においての2人の将来はどうなっていくのだろうか。

「中には結婚をチラつかせる気の早い関係者もいるようですが、2人の年齢やアイドルとして存在する永瀬を考えれば、さすがにそれはハードルが高過ぎると思います。マネジメント側は『交際するのは自由だけど、結婚だけは勘弁して』というのが本音ではないでしょうか。強引に別れさせたりしたら、まだ十分過ぎるほどの伸びしろがある2人だけに、退所や独立を言いかねないでしょうし、だったら今は好きにさせておいて、時間が何らかの答えを出すまで待つのが得策だと考えているのではないでしょうか」（芸能プロダクション関係者）

浜辺は過去のさまざまなインタビューで「結婚願望はあります。ご縁があればいつでも結婚したい」「子育てとか赤ちゃんにすごく興味があります」などと答えてきた。永瀬も「30歳までに結婚したい」「料理が出来る女性、一緒にいて楽しい人、家族を大切にする人」が理想の結婚相手だと公言している。2人のクライアントやファンたちとの微妙な距離感から、目が離せない26年になりそうだ。

（芋澤貞雄／芸能ジャーナリスト）