浜辺美波週刊女性PRIME

浜辺美波、タイ料理修行での「ピンク衣装」に賛否「危ない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 1月30日の「ララLIFE」に出演した浜辺美波について、週刊女性PRIMEが報道
  • タイ料理店で修行をすることになった浜辺は、タイの伝統衣装に着替えて調理
  • SNSでは歓迎する声の一方で「危なくて見てられない」などの指摘も上がった
