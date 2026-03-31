仲野太賀主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。豊臣秀吉の弟・秀長の視点から「豊臣の絆」を描く本作だが、3月29日に放送された第12回「小谷城の再会」は“絶望のカウントダウン”が始まった回として、SNS上で悲鳴にも似た反響を呼んでいる。※以下、第12回のネタバレを含みます。【写真】自然体すぎw…茨城県でドラマ撮影中の仲野太賀安藤サクラの“語り”が話題にこの日の放送は、一見すると和気あいあいとした“家族の再会