2月10日、俳優の神木隆之介が、所属事務所の公式サイトで結婚したことを発表した。人気俳優の電撃婚は衝撃を与えたが、神木の“パートナー”に期待された女優の名前がSNSをにぎわせている。2024年の日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）で主演を務め、2025年のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、以下『もしがく』）に出演するなど、俳優として仕事が途切れない神木。今回、私