ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が２７日、都内で主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（２９日公開、福田雄一監督）の公開直前イベントに出席した。海外作品の撮影を行っているカナダから一時帰国しての登壇となった。目黒は、ディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」シーズン２の撮影のため、今年１月からカナダに渡っていた。今回は主演を務める「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」の公開に合わせて一時帰国し、約３か