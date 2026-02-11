浜辺美波が、2月10日放送の『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）で、料理にまつわるエピソードを告白。食品の衛生管理について議論が巻き起こった。「この回の『食の危険SP』にちなんで、ゲストには料理の失敗談を聞いていました。すると浜辺さんは、『お味噌汁が大好きで、よく自分で作るんですけど、深夜に料理したくなるときってないですか？』と周囲に問いかけ、状況を説明し始めたのです」（芸能記者）浜辺は味噌汁