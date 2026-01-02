資産30億円ニート「僕みたいな凡人でもインデックス投資で億り人になるのは夢じゃない」NISAフル活用でサラリーマンが資産1億円を目指す王道戦略

「10億円以上使っても、資産は６億円しか減らなかった」。“資産30億円ニート”を自称するマサニー氏は2025年の資産の増減についてそう振り返る。なぜなのか。それは、同氏が保有する資産が複利のパワーで約４億円もの利益を新たに稼ぎだしたからだ。2026年、複利に愛される資産家になるにはどうしたらよいのか。第２回。