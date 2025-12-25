有馬記念ウィークに注目を集めていた人気馬がまさかの除外にＳＮＳでは落胆の声が寄せられている。１２月１４日に最終回が放送されたＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で、ロイヤルファミリー役を演じたブレイヴソルジャー（牡２歳、美浦・新開幸一厩舎、父ファインニードル）が、２７日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）でデビューを予定していたが、出馬登録の抽選で無念の除外となってしまった。

有馬記念を舞台にしたドラマ出演の馬が、現実の有馬記念前日に初陣を迎えるはずだった。新開調教師は「素軽いし、芝向きだと思う。なんといってもゲートは抜群に速いね。合格点ですよ」と自信を見せていたが、２７日の中山５Ｒはフルゲート１６頭に対して、２７頭がエントリー。１１頭が除外になる狭き門を超えられず、デビューは見送りとなった。

「ザ・ロイヤルファミリー」は、馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の２０年にわたる物語。原作は山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞し、日本ダービー、有馬記念の際にスポーツ報知にエッセー「また満員の競馬場で」を寄稿している早見和真氏。佐藤浩市、松本若菜、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」目黒蓮ら豪華なキャストも話題となり、最終回の世帯平均視聴率は１１・４％を記録した。

ロイヤルファミリー役の除外にＳＮＳでは「走らないだと！！？」「折角の有馬週デビュー予定だったのに」「駄目だったか」「非当選！ガーン」「抽選外れちゃったのかあ 残念」「今週デビューならずか…」などの反応が寄せられている。