TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが18日に更新され、新たなイラストが公開された。説明が一切ない“意味深投稿”はこれで20日連続。この日の正午には、前日まで19日間続いてきたキャラクターのイラスト投稿を1枚にまとめた画像も投稿されるなど、続編の放送を前に、ネット上で話題を呼んでいる。この日の正午、前日まで19日間続いてきたキャラクターのイラスト投稿を1枚にまとめたもの画像が投稿された。合計22人おり「キャラ