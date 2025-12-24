¿·¼Ö172Ëü±ß¡ª ¥Þ¥Ä¥À¿·¡Ö¥Þ¥Ä¥À2¡×¤Ë¡ÈÂçÃíÌÜ¡É¡ª ¡È6Ç¯ÌÜ¤Î¿Ê²½¡É¿ë¤²¤¿Á´Ä¹4m¡Ö5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¡×¤¬ÎÉ¤¤¡ª 6Â®MT¤Î¡ÖÁö¤ê»ÅÍÍ¡×¤â¤¢¤ë²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ë¡ÈÍ¢Æþ¼Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¡É¤âÇ®»ëÀþ
º£¤äµ®½Å¤Ê5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¡£¥Þ¥Ä¥À¡Ö¥Þ¥Ä¥À2¡×¤ÏMT¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ë±£¤ì¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á
¡¡2025Ç¯11·î20Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖMAZDA2¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥Ä¥À2¡Ë¡×¤Îµ¡¼ïÂÎ·Ï¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤Ê¤É¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¥Þ¥Ä¥À¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À2¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤òÃµ¤»¤ëÁêËÀ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤¤¤¤¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤òÌû¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸»Î®¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ö¥Ç¥ß¥ª¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ëÌ¾¤Ç1996Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ö¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ï¥´¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½éÂå¥Ç¥ß¥ª¤Ï¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢·î´Ö1ËüÂæ°Ê¾åÇä¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2002Ç¯8·î¤Ë2ÂåÌÜ¤Ø¤È¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£³ÑÄ¥¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¢¤Ã¤¿½éÂå¥Ç¥ß¥ª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2ÂåÌÜ¤Ï´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥É¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¿·À¤Âå¾®·¿¼ÖÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Þ¥Ä¥À¡¦DY¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2007Ç¯3·î¤Ë3ÂåÌÜ¥Ç¥ß¥ª¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤è¤ê´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2014Ç¯7·î¤Ë¸½¹Ô¤È¤Ê¤ë4ÂåÌÜ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡ÀèÂå¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Öº²Æ° - Soul of Motion¡×¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ê¤É¤ËÁö¹ÔÀÇ½¤ÈÇ³ÈñÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¡ÖSKYACTIV¡×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯¸å¤Î2019Ç¯7·î¡¢¥Ç¥ß¥ª¤ÎÌ¾¤ò¼Î¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ëÌ¾¤ò¡Ö¥Þ¥Ä¥À2¡×¤ËÊÑ¹¹¡£2023Ç¯1·î¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò»Ü¤·¡¢¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¥¤¥ä¡¼6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Îµ¡¼ïÂÎ·ÏÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤ÁõÈ÷¤ÎÉ¸½à²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÁª¤Ó¤ä¤¹¤µ¤ÈÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤µ¡¼ïÂÎ·Ï¤Ï¡¢ºÇ°Â¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡Ö15C II¡×¡¢¥ß¥É¥ë¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡Ö15 BD i Selection II¡×¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡Ö15 SPORT II¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ¸½àÁõÈ÷¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Ä¥À2¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ°Â¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤¬¡Ö15C II¡Ê2WD¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥°¥ì¡¼¥É´Ö¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡15C II¤Ç¤Ï¡¢Â²ó¤ê¤Ë¥¹¥Á¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ë¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¡ÊºàÃå¡Ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢ÆÃÊÌÅÉÁõ¿§¤Î¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Õ¥ì¥¤¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¥Þ¥¤¥«¡×¤äÉ¸½à¿§¤Î¡Ö¥¨¥¢¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Ö¥ë¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¡¢Á´7¿§¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4080mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1500mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2570mm¤Ç¤¹¡£
¡¡½¾ÍèÄÌ¤ê¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ö15MB¡×¤äºÇ¾åµé¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥°¥ì¡¼¥É¡Ö15SPORT¡Ü¡×¡¢½õ¼êÀÊ²óÅ¾¥·¡¼¥È¼Ö¤â·ÑÂ³ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁõÈ÷¤ª¤è¤Ó²Á³Ê¤È¤â¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï¡¢172Ëü400±ß¤«¤é250Ëü1400±ß¤Ç¤¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢12·îÃæ½Ü¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥Ä¥À¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³¹Ãæ¤Ç¥Þ¥Ä¥À2¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï³°¼Ö¤«¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹ØÆþ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¤´Ç¼´ü¤Ï2¥ö·îÁ°¸å¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥Þ¥Ä¥À¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ïµ®½Å¤Ê5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¾èÍÑ¼Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ä¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Ë¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢15 SPORT II¤È¡¢15 SPORT+¤Ë¤Ï6Â®MT¥â¥Ç¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¥Ó¥¥ÓÁö¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¼«¿È¡¢ÄÌ¹¥¤ß¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥Þ¥Ä¥À¼«¿È¤¬¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À2¤â¤½¤ó¤Ê1Âæ¡£
¡¡Í¢Æþ¼Ö¤Ë¤â´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¥Þ¥Ä¥À2¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë½ÏÀ®¤Ë¤â´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£