¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛÀ¾Ìî¥«¥Ê¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡Ö2026Ç¯¤âÄ©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢»ä¤é¤·¤¯¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¼Ì¿¿¡§¡Ø¥½¥Ëー¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥× presents Kana Nishino Special Live "Christmas Magic"¡Ù¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿
2025Ç¯12·î17¡¦18Æü¡¢·×4Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿À¾Ìî¥«¥Ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¡Ø¥½¥Ëー¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥× presents Kana Nishino Special Live ¡ÈChristmas Magic¡É¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï2ÆüÌÜ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥êー¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖAll I Want for Christmas Is You¡×¤ò¥«¥Ðー
²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢Â¨´°¤·¤¿¥ì¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¬¡¢´ò¡¹¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û¤ÎÂç·¿¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤Ï±Ø¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º¸±¦¤Ë¤ÏÈ¿Å¾¥Õ¥é¥Ã¥×¼°°ÆÆâÉ½¼¨µ¡¤¬¸«¤¨¤ë¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
³«±é»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ø¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Î¥À¥ó¥µー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡¢¶âÈ±¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£
1¶ÊÌÜ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÆâÍÆ¤ËÁê±þ¤·¤¤¡ÖChristmas Love¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¡£¾åÃÊ¤Ç²Î¤¦À¾Ìî¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ËÊ±¤·¤¿2ÁÈ¤Î¥À¥ó¥µー¤¬ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Çー¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ë¡¢»×¤ï¤º¿´Ã¥¤ï¤ì¤¿¡£
²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¡¢°ÅÅ¾¤·¤Æ°ìÅô¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬À¾Ìî¤ò¾È¤é¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥êー¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖAll I Want for Christmas Is You¡×¤À¡£µ®½Å¤Ê¥«¥Ðー¤Ë¥Õ¥í¥¢¤«¤é´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤«¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È´°àú¤ÊÀá²ó¤·¡¢È´·²¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¢£ËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¡ØChristmas Magic¡Ù
¤³¤³¤ÇMC¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÁáÂ®¤ä¤±¤É¡¢¶âÈ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤É¤¦¡©¡×¤È¥Ë¥åー¥Ø¥¢¥«¥éー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¿§¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¤ËË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢6»þ´Ö¤â¤«¤±¤ÆÀ÷¤á¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö¡ØChristmas Magic¡Ù¤Î2ÆüÌÜ¤Ç¤¹¡£K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È¡¢ËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÈÆî¤Ï²Æì¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÂæÏÑ¤ä¹á¹Á¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤â¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡º£Æü¤Ï°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡Ö¸«¤Æ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢±Ø¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ØChristmas Magic¡Ù¤ÏËâË¡¤ÎÀ¤³¦¡¢¤½¤·¤ÆÎó¼Ö¤ÎÎ¹¤¬¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÎó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀâÌÀ¤·¡¢Ê´Àã¤¬Éñ¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡ÖMerry Christmas¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¢£Îø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤òÈäÏª
¤½¤·¤Æ¡¢4¶ÊÌÜ¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤ÏWham!¤Î¡ÖLast Christmas¡×¡£À¾Ìî¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¶Ê¤¬¥¢¥¦¥È¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÎó¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¡¢À¾Ìî¤ò¾è¤»¤¿Îó¼Ö¤ÏÁÔÂç¤ÊÀã»³¤Ø¤ÈÁö¤ê½Ð¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢Îó¼Ö¤Ï¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¡¢»¸Á³¤Èµ±¤¯Ìë¶õ¤Ø¡£²£¤Ë¤Ï¥½¥ê¤Ç¶õ¤òÈô¤Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤â¸«¤¨¤ë¡£Îó¼Ö¤¬±À¤Î¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ÖÁë¤Ë¤Ï¥ªー¥í¥é¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Àã¤¬¹ß¤ë³¹¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢Á´¿ÈÇò¤¤°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿À¾Ìî¤¬¡Öif¡×¤òÈäÏª¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î²¹¤«¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢Î®Îï¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¥æー¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡ÖËÁÆ¬¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¶Ê¡¢Åß¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Îø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤âÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÎø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø³Ý¤±¤ÆÎø¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä½÷À¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë±é½Ð¤Ç¡ÖWith You¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¶Ê¤Ç²ñ¾ìÆâ¤«¤é¤¶¤ï¤á¤¤¬µ¯¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢DOMOTO¤Î¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬ºî¶Ê¤·¡¢Æ²ËÜ¹ä¤¬ºî»í¤·¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤òÀ¾Ìî¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë²Î¾§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸¶¶Ê¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¥â¥Ë¥¿ー¤Î±ÇÁü¤¬Åß¤Î³¹ÊÂ¤ß¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï²È¤ÎÍÍ»Ò¤Ø¤ÈÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¡¢Âç¤¤ÊÁë¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¿Í±Æ¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃË½÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê²»¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¾Ð´é¤Ç¹¬¤»¤½¤¦¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´¤Ëµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Èà¤ÏÈà½÷¤ò»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÏÈá¤·¤ß¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¯Éñ¤¤¡¢´ÑµÒ¤Ïº£¸å¤ÎÊª¸ì¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
3¤ÄÌÜ¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤¿À¾Ìî¤¬¡¢¡ÖSecret¡×¡ÖONLY ONE¡×¡ÖMAYBE¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¡Ä¡×¤Î¥·¥çー¥Èver.¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¾ðÇ®Åª¤Ê²ÎÀ¼¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÇÍÅ¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤Î½÷À¤ÎÈá¤·¤ß¤äÊ°¤ê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¡¤â¤³¤Î¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤¦¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢½é´ü¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ ²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡×¤Ø¡£ÑëÆáÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢·ã¾ðÅª¤Ç¤â¤¢¤ë¤½¤Î²Î¤Ï¡¢¿´¤Î¿¼Éô¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£À¾Ìî¤ÏÁë¤«¤é¸«¤¨¤ë·î¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Î¼Â¤é¤Ê¤¤Îø¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¦¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÇÙ³¾ðÅª¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÍÍ¡¹¤Ê±é½Ð¤Ç¹â¤Þ¤ë¹âÍÈ´¶¤Î¤Ê¤«¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÈ×¤Ø
ºÆ¤ÓÎó¼Ö¤¬Æ°¤»Ï¤á¡¢»³¡¹¤ò±Û¤¨¤Æ¥ªー¥í¥é¤Î¤Ê¤«¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¿¹¤ÎÃæ¤À¡£
4¤ÄÌÜ¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê±é½Ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ïm-flo¤Î¡ÖYours only,¡×¡£
Áñ¸·¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¸¤Î¤Ê¤«¤Ëº¹¤·¹þ¤à°ì¶Ú¤ÎÀ¶¸÷¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤À¼¤¬¶Á¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡ÖEYES ON YOU¡×¤Ï¸¶¶Ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤è¤ê±ð¤ä¤«¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢À¾Ìî¤Î²Î¤¦»Ñ¤Ï¿À¡¹¤·¤¯¤Æ¸÷¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ç²Î¤¦À»½÷¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÆÃÂç¤Î¹á¿å¤ä¥Òー¥ë¤Ê¤É¡¢²½¾ÑÉô²°¤ä°áÁõÉô²°¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¹¥Æー¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡£Ãæ±û¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê³¸¤¬³«¤¯¤È¡¢Ãæ¤«¤éÀ¾Ìî¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖDear Santa¡×¤ä¡ÖYOKUBARI¡×¤Ç¤Ï¡¢¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ç¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë²ñ¾ì¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¦¥¬ー¥ë¥º¤Î¡ÖWannabe¡×¤À¡£¥ß¥éー¥Üー¥ë¤¬²ó¤ê¡¢¸÷¤Î¥·¥ã¥ïー¤¬¹ß¤êÃí¤°¡£¹âÍÈ´¶¤¬ºÇ¹âÄ¬¤È¤Ê¤ê¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¹¥¿ー¥·¥ã¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡ù¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁáÃåÂØ¤¨¤ò¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¥É¥ì¥¹¤Î¥Ðー¥Óー¥³¥¢¤Ê°áÁõ¤Ø¤ÈÍÍÊÑ¤ï¤ê¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿À¾Ìî¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡2025Ç¯¤Ï¥Ä¥¢ー¤â¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÄ©Àï¤Ç¤¤¿ÎÉ¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£2026Ç¯¤âÄ©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢»ä¤é¤·¤¯¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡ØÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ï¡Ø¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¡×¤È¡¢¡Ô¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤Í¡£¡Õ¤Î¥Õ¥ìー¥º¤Ç·×20¶Ê¤Ë¤ª¤è¤ó¤À¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÎ¹¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¢£¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¿·¶Ê¡Ö·¯¤Î¤»¤¤¡×¤òÈäÏª
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ÑµÒ¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤¯µ¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤¹¤°¤Ë¥¢¥ó¥³ー¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÀ¾Ìî¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë£±¶ÊÌÜ¤ÏINFINITY 16 welcomez MINMI & À¾Ìî¥«¥ÊÌ¾µÁ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö¿¿Åß¤Î¥ª¥ê¥ª¥ó¡×¤òÈäÏª¡£À¾Ìî¤È´ÑµÒ¤Ï°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÅß¤Î°ì¶Ê¤Ç¤¹¡ª¡¡¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯¤ä¤«¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²û¤«¤·¤¤¤è¤Ê¡£²û¤«¤·¤¤¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢ÍèÇ¯2·î6Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¿·¶Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ø·¯¤Î¤»¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¸ý·ö²Þ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÌÌÇò¤¤°ì¶Ê¤Ç¤¹¡×¡£
¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Ñ¥ó¥¯¤ò»×¤ï¤»¤ë¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥ó¥Ðー¡£ÍÎ³Ú¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿²Î»ì¤¬¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¤ÇºÑ¤ó¤À¤é·Ù»¡¤¤¤é¤ó¤ï¡ª¡¡¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡©¡¡¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÀ£·à¤Ø¡£
¡Ö¡Ø¤µ¤Ã¤¤«¤é¤µ¡¢¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢²¿¤¬°¤¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤À¤«¤é¤µ¡£¡Ù¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤¬°¤¤¤«¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡Ù¡Ø¤À¤«¤é¡¢¤µ¤Ã¤¤Î¸À¤¤Êý¤ä¤í¡©¡Ù¡Ø¸À¤¤Êý¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¹ÔÆ°¤ä¤·¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Î¥ê¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ò¤È¤ê£²Ìò¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¹ª¤ß¤ËºÆ¸½¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤À¼¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¶Ê¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢MC¤Ç¤ÏÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤¹¤ë¡¢¤½¤Î´ËµÞ¤âÈà½÷¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥é¥¹¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖBest Friend¡×¤òÇ®¾§
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡ºÇ¸å¤Ï¤³¤Î°ì¶Ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡Ö³¤³°¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤È¤«¥Õ¥§¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç¹ç¾§¤·¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤Ã¤Æ2025Ç¯¤òºÇ¹â¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤âºÇ¹â¤ÎÇ¯¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¡ØBest Friend¡Ù¡×¤È¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¤¬¤³¤Î¾ì¤Ë½¸¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡ÈÃç´Ö¡É¤Ø¡¢À¼¹â¤é¤«¤Ë°¦¤ò²Î¤¦¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡ÖBest Friend¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤Ï¡¢¼Â¤ËÁÔ´Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÌó2»þ´Ö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¡¢ºÇ¹â¤ÎÇ®¶¸¤È¤È¤â¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î18Æü¤ËBlu-ray & DVD¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ç¶½Ê³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
TEXT BY ¿¿³Áï
¢£³Ú¶Ê¥ê¥ó¥¯¡§À¾Ìî¥«¥Ê ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡Ø¥½¥Ëー¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥× presents Kana Nishino Special Live ¡ÈChristmas Magic¡É¡Ù
2025.12.18@K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ
01.Christmas Love
02.All I Want for Christmas Is You¡¿¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥êー¡Êcover¡Ë
03.Merry Christmas
04.Last Christmas¡¿Wham!¡Êcover¡Ë
05.if
06.¥¢¥¤¥é¥Ö¥æー
07.With You
08.°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡¿DOMOTO¡Êcover¡Ë
09.Secret -short-
10.ONLY ONE -short-
11.MAYBE -short-
12.¤â¤Ã¤È¡Ä -short-
13.²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ ²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ
14.Yours only,¡¿m-flo¡Êcover¡Ë
15.EYES ON YOU
16.Dear Santa
17.YOKUBARI -short-
18.Wannabe¡¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¦¥¬ー¥ë¥º¡Êcover¡Ë
19.¥Þ¥¸¥«¥ë¥¹¥¿ー¥·¥ã¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡ù
20.¥È¥ê¥»¥Ä
[ENCORE]
01.¿¿Åß¤Î¥ª¥ê¥ª¥ó¡¿INFINITY 16 welcomez MINMI & À¾Ìî¥«¥Ê(À¾Ìî¥«¥Ê only ver.)
02.·¯¤Î¤»¤¤
03.Best Friend
¢§¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://nishinokana.lnk.to/ChristmasMagic_setlist
¢¨°ìÉô³Ú¶Ê¤Ï½ü¤¯¡£