神奈川県内を結ぶ小田急江ノ島線で、2025年12月19日に列車の一部窓ガラスが大破し、遅れが生じた。高座渋谷（こうざしぶや）─長後（ちょうご）駅間を走行中に起きたという乗客談もある。

小田急電鉄は取材に、現時点では原因不明とし、「外的要因を視野に踏切や車両に設置した防犯カメラからも破損した原因を調査しております」などと明かした。ケガ人は確認されていないという。

「妙な音」→「間髪入れずガシャーン！と大きな音」

江ノ島線をめぐっては、現場に居合わせたXユーザー「Key（＠FRK_CB）」さんが19日朝に車内の写真を公開し、広く話題になっている。窓ガラス1枚の全面に細かいヒビが走るとともに、大きい穴が開き、その破片が座席へ落ちていた。

投稿を受けてXでは、「ガラス割れたって結構な割れ方じゃん！？」「ガタガタいうあの激しい圧に耐えきれなくなったんかな。石とか投げ込まれたとかなら怖すぎるけど」「今年の夏は暑かったから熱でガラスやられたか？」「これ割れた原因を教えてくれ」などと驚きが広がった。

投稿者のKeyさんは23日にJ-CASTニュースの取材に対し、高座渋谷─長後間を走行中のことだったと答えた。割れ方は見ていないものの、「ビキッと妙な音が車内で聞こえ、間髪入れずガシャーン！と大きな音が鳴った」という。下記のようにも振り返った。

「長後に到着後、普段は殆ど降りない駅にも関わらず、乗員がゾロゾロと降り始め、従業員が車内に入ってきて怪我はありませんかの声掛けが聞こえたため、従業員が集まっていた場所を確認したら窓ガラスが割れていた」

5ミリの強化ガラス...直近の検査日＆出庫前点検で異常なし

小田急電鉄・広報部も24日に取材に応じ、経緯としては19日7時42分ごろ、小田急江ノ島線・長後駅に到着した急行列車（相模大野始発、藤沢行き10両編成）の乗客から、同駅下りホームにいた駅係員に対し「3号車の窓ガラスが割れている」と申告があり、駅係員と当該列車の乗務員が確認したところ破損を認め、発覚したと説明した。

ケガ人は確認されていないという。この列車は長後で運転を打ち切り、相模大野の基地に回送した。その際に「朝ラッシュで運転本数が多いことから、遅延を発生させてしまいました」としている。

発生原因は「現時点では不明です」とのこと。この車両を使い始めたのは22年4月11日。窓は厚み5ミリの「熱線吸収強化ガラス（鉄道車両用安全ガラス）」で、車両製造時から交換していないという。

前回検査日の25年12月18日には整備士2人で車内外から目視確認したほか、当日も、5時ごろに行う出庫前の点検時に整備士による客室内の目視点検を実施したが、異常はなかったと説明。下記のようにも述べている。

「また、保有する最新型の車両（5000形）14編成全てにおいて、窓ガラスに異常が見られるなどの事象は今まで発生しておりません。これらの事から、外的要因を視野に踏切や車両に設置した防犯カメラからも破損した原因を調査しております」

今回の事案は「本事案によりお怪我をされた方がいなかったことが何よりでございます。また、朝ラッシュ時にダイヤが乱れ申し訳ございません」と受け止めている。