¡ÔÅÄÂ¼¿¿»Ò¡¢¹¾Æ£°¦¡¢Æî¸å°É»Ò¡Õ¡Ö¹¥¤­¤Ê½÷»Ò¥¢¥Ê¡×¤òÀÊ´¬¡ª¥Õ¥¸¡¦Æü¥Æ¥ìº®Íð¤ÎÎ¢¤Ç¡¢TBS¤¬¡É°ì¿Í¾¡¤Á¡É¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³

TBS¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¤¬¹¥Ä´¤À¡£12·î5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡Ê¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÂ¼¿¿»Ò¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÏ¢ÇÆ¡£2°Ì¤Ë¤Ï»°Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹¾Æ£°¦¤¬¤Ä¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢7°Ì¤ËÆî¸å°É»Ò¡¢10°Ì¤Ë±§²ì¿À¥á¥°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï5Ï¢ÇÆ¤¹¤ë¤ÈÅÂÆ²Æþ¤ê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹âÅçºÌ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¹°Ãæ°½¹á¤Ï¤¤¤ï¤ÐÂ´¶È°·¤¤¤À¡£¤½¤ì¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢TBS¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤Ë4¿ÍÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÆÃÉ®¤ËÃÍ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£½÷»Ò¥¢¥Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÊÑÁ«¤òÄ¹Ç¯¸«¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢TBS¤ÏÀÎ¤«¤é½÷»Ò¥¢¥ÊÀïÎ¬¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢Â¾¶É¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½÷»Ò¥¢¥Ê¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¥¢¥Ê¤¿¤Á¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÇÃæ°æÈþÊæ¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¤µ¤»¡¢»°¿ÍÌ¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿È¬ÌÚ°¡´õ»Ò¡¢²ÏÌî·Ê»Ò¡¢Í²ì¤µ¤Ä¤¤Ç¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢90Ç¯Âå¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬½÷»Ò¥¢¥Ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¡£±Ê°æÈþÆà»Ò¡¢ÊÆ¿¹ËãÈþ¡¢é®ËÜ²í»Ò¤ò¡ÖDORA¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Âç¿À¤¤¤º¤ß¤ò¡Ø¥¦¥ó¥Ê¥óÀ¤³¦À¬ÉþÀë¸À¡Ù¤ÇÇä¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¶É¤¬Åö»þ¡¢Ì±Êü¤Î»ëÄ°Î¨Áè¤¤¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷»Ò¥¢¥ÊÀïÎ¬¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£
½÷»Ò¥¢¥Ê¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿TBS
°ìÊý¡¢TBS¤Ë¤â¿Íµ¤¥¢¥Ê¤Ï½Ð¸½¤·¤¿¤¬¡¢»¶È¯Åª¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¶É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡ÖÊóÆ»¤ÎTBS¡×¤È¤«¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎTBS¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸Æ¤Ð¤ìÊý¤Ï¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ïºî¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥¸¤¬¡ØÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡Ù¤Î¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤ÇÅö¤Æ¤¿ºÝ¡¢TBS¤â¡Ø¥â¥â¥³¥¯¥é¥Ö¡Ù¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤µ¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¥¢¥Ê¼«ÂÎ¤Ë¤â¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÇÃÆ¤±¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¯¡¢Ì±Êü¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âNHK¤Ë¶á¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ËÊú¤¯TBS¤Î¿§¤À¤Ã¤¿¡£90Ç¯Âå¤Ë¥¨¡¼¥¹ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¿¿Íý¤òÅö»þ¼èºà¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ÊÆ£¾½»Ò¤¬¡Ø¥é¥ó¥¯²¦¹ñ¡Ù¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç´ØÅìÃæ¿´¤Î¿¼ÌëÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾ÝÄ§Åª¤À¡£
21À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¾®ÎÓËãÌí¤äÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢±§³ÀÈþÎ¤¤È¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¿¤À¡¢TBS¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤È¤«¤¯¥¥ã¥éÀè¹Ô¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤Ð°ÌÜÎ©¤Á´¶¤¬À¸¤¸¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¾®Åç·Ä»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤á¤Æ¤«¤é¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È·Ï¤ÎÏÀµÒ¤È¤Ê¤ê¡Ö½÷»Ò¥¢¥Ê¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨½Ð¤¹¿Í¤â¡£¤È¤Þ¤¢¡¢²¿¤«¤ÈÊÐ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃæÆ»Åª¥¿¥¤¥×¤¬°é¤Á¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢TBS¤ÎÆñÅÀ¤«¤Ä²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ÃÏÆ»¤ÊÃæÆ»Ï©Àþ¤ØÊý¸þÅ¾´¹
¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»ö¾ð¤ò½½¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ú¤¼õ¤±¡¢Ëä¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¹¾Æ£°¦¤À¡£ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤ÈÆ±´ü¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë1³ØÇ¯¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î°ÂÄê´¶¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¡£
TBS¤ÏÈà½÷¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¼Ô¤òºî¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¶áÇ¯¤Î½÷»Ò¥¢¥ÊÀïÎ¬¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÅÄÂ¼¿¿»Ò¤äÆî¸å°É»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½ºß¤Ï°ÌÜÎ©¤Á´¶¤Î¤Ê¤¤ÃæÆ»Åª¥¿¥¤¥×¤¬¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÞ¤·¤â¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤Î¼ö¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿½÷»Ò¥¢¥Ê¤¬¼¡¡¹¤ÈÂà¼Ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ËÃå´ã¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤ä±§³ÀÈþÎ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀÄÌÚÍµ»Ò¡¢µÈÅÄÌÀÀ¤¡¢»³ËÜÎ¤ºÚ¤é¤¬Âà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏTBS¤Ê¤ê¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¥¹¥¿¡¼²½Ï©Àþ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¬Âà¼Ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÉ¬Á³¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÏ©Àþ¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¡¢ÃÏÆ»¤ÊÃæÆ»Ï©Àþ¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
