À¾Åìµþ»ÔàÊì»Ò£´¿Í»àË´»ö·ïá¤¬µÞÅ¸³«¡ªÊì¿ÆÌ¾µÁ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÃËÀ°äÂÎ¡¡¶áÎÙ½»Ì±¤âº¤ÏÇ
¡¡»ÕÁö¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡££²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¼¼¤Ç£²£°ÂåÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÉô²°¤ÏÀèÆü¡¢À¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÊì»Ò£´¿Í¤¬ÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¿Æ¤ÈÃËÀ¤Ï¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£»öÂÖ¤ÏµÞÅ¸³«¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡À¾Åìµþ»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊì»Ò£´¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£¹Æü¤Î¤³¤È¡£¸á¸å£µ»þ£²£°Ê¬¤´¤í¤ËÉ×¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¸¼´Ø¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤«¤éÊª²»¤¬¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢É×¤¬ÄÌÊó¤·¤¿¡£¼¼Æâ¤ÇÊì¿Æ¤È¹â¹»£±Ç¯¤ÎÄ¹ÃË¡Ê£±£¶¡Ë¡¢¾®³Ø£µÇ¯À¸¤Î¼¡ÃË¡Ê£±£±¡Ë¡¢¾®³Ø£´Ç¯À¸¤Î»°ÃË¡Ê£¹¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¡£¤Î¤Á¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼¡ÃË¤È»°ÃË¤Ï¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿À×¤¬¤¢¤ê¡¢Êì¿Æ¤ÈÄ¹ÃË¤ÏÀÚ¤é¤ì¤Æ·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¤«¤é¤Ï·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿ÊñÃú¤È¥ª¥Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°Éô¤«¤é¿¯Æþ¤Î·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤ÏÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤Ï°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢£²£²Æü¤Ë·Ù»¡¤¬ÁÜº÷¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¥Æ¡¼¥×¤ÇÌÜÄ¥¤ê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¤±¤ë¤ÈÊ¢Éô¤Ê¤É¤ò£±£°¤«½ê°Ê¾å¤ò»É¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Éô²°¤Ë¤Ï¥«¥®¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»à¸å¿ôÆü¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£°äÂÎ¤ÎÃËÀ¤Ï£²£·ºÐ²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê¤·ÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌµÍý¿´Ãæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¾ÉðÃÓÂÞÀþÊÝÃ«±Ø¤«¤éËÌ¤ËÌó£±¡¦£µ¥¥í¤Î½»Âð³¹¡£ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÆ±¤¸À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¤ÎÎýÇÏ¹âÌîÂæ±Ø¤«¤éÆî¤ËÌó£±¥¥í¤À¡£¤½¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï£²£³Æü¤â·Ù»¡¼ÖÎ¾¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°äÂÎ¤ÎÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Éô²°¤Ë¤ÏÃ¯¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡£°äÂÎ¤ÎÃËÀ¤Ê¤Î¤«¡¢·ÀÌó¤·¤¿Êì¿Æ¤Ê¤Î¤«¡£ÇÛÁ÷¶È¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤ÎÉô²°¤Ë¤ÏÉÑÈË¤ËÇÛÃ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÖ¤ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó±Û¤·¤Ç¤·¤«¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÃË¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£¼ã¤á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ÆÃúÇ«¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷¤Î¿Í¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ú¸À¡£Æü¾ïÅª¤ËÃËÀ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡µ¿Ìä¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¤Ê¤¼ÃËÀ¤¬Êì¿Æ¤Î·ÀÌó¤·¤¿Éô²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡£ÌµÍý¿´Ãæ¤ÎÆ°µ¡¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤ËµÞÅ¸³«¤Ç¤¹¡£°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤ÏÊì¿Æ¤È¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤Ö¾õ¶·¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶á¤¯¤Î½»Ì±¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÊª²»¤È¤«¸ýÏÀ¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÀÅ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£