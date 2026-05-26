ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手は25日（日本時間26日）、本拠地アメリカンファミリー・フィールドでのカージナルス戦に先発登板。7回2安打1失点1四球12奪三振の快投で今季5勝目を挙げた。この日は、フォーシームが最速103.4マイル（約166.4キロ）を計測。投じた全96球のうち、100マイル超えが57球を記録。2022年ハンター・グリーン投手（レッズ）が残した1