5月5日のこどもの日の朝、長野県阿智村で母親（50）と長女（13）、次男（10）が遺体で発見された。【画像】事件が起きた住宅の様子発覚のきっかけは午前3時すぎ、長男が「母親から暴力をふるわれた」と交番に駆け込んだことだった。警察が駆け付けた際には家の中から応答はなく、その後、室内で子ども2人が窒息死、母親が浴槽内で溺死しているのが確認された。当時父親は不在だったという。警察は母親が無理心中を図った可能性