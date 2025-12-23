朝食抜きは損してる？ たった2週間で肌ツヤ激変、食べるだけで代謝が上がる「痩せる朝ごはん」の法則
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
食べ痩せトレーナーのよしかさんが、自身のYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」で「【たった２週間で劇的変化】食べるだけで、健康に痩せた朝食。超時短！入れて完成！せいろ朝ごはん」と題した動画を公開。
朝食を食べる習慣が、健康的に痩せる体質づくりにいかに重要であるかを解説し、
わずか7分の加熱で完成する栄養満点の「せいろ朝ごはん」を紹介した。
よしかさんはまず、朝食を抜いていた人が自身のアドバイスを実践したところ、
わずか2週間で「肌ツヤが明るくなり、朝からテキパキ動けるようになった」という実例を紹介。朝食を摂ることは「自然に痩せるための大切な習慣」だと強調した。
動画で紹介されたのは、豆腐、ブロッコリー、キャベツ、ミニトマト、卵、刻みオクラなどをせいろに入れて蒸すだけの超時短レシピ。
キャベツは手でちぎり、冷凍野菜を活用するなど、
包丁をほとんど使わずに約2分で準備が完了する。あとは7分間加熱するだけで、
栄養バランスの取れた温かい朝食が出来上がるという。
では、なぜ朝食を摂ることが痩せることにつながるのか。
よしか氏さん3つのメリットを挙げる。
1つ目は「体温と代謝の上昇」。食事を摂ることで「食事誘発性熱産生（DIT）」が起こり、体が温まって代謝が活発になるという。特に、卵や豆腐に含まれるタンパク質は、この効果を高めるのに役立つと説明した。
2つ目は「便通の改善」。朝、食べ物が胃に入ることで腸が刺激され、排便のサインが脳に送られるため、「朝から出る体」になり、太りにくい体質に繋がるという。
3つ目は「活動エネルギーの確保」。ご飯などの糖質は筋肉と脳のエネルギー源であり、朝食で補給することで、日中の活動量が上がり、結果的に消費カロリーが増えると指摘した。
この「せいろ朝ごはん」は、タンパク質、良質な脂質、豊富な野菜を手軽に摂取できる理想的な一食だ。忙しい朝でも簡単に取り入れられるこの習慣、試してみてはいかがだろうか。
朝食を食べる習慣が、健康的に痩せる体質づくりにいかに重要であるかを解説し、
わずか7分の加熱で完成する栄養満点の「せいろ朝ごはん」を紹介した。
よしかさんはまず、朝食を抜いていた人が自身のアドバイスを実践したところ、
わずか2週間で「肌ツヤが明るくなり、朝からテキパキ動けるようになった」という実例を紹介。朝食を摂ることは「自然に痩せるための大切な習慣」だと強調した。
動画で紹介されたのは、豆腐、ブロッコリー、キャベツ、ミニトマト、卵、刻みオクラなどをせいろに入れて蒸すだけの超時短レシピ。
キャベツは手でちぎり、冷凍野菜を活用するなど、
包丁をほとんど使わずに約2分で準備が完了する。あとは7分間加熱するだけで、
栄養バランスの取れた温かい朝食が出来上がるという。
では、なぜ朝食を摂ることが痩せることにつながるのか。
よしか氏さん3つのメリットを挙げる。
1つ目は「体温と代謝の上昇」。食事を摂ることで「食事誘発性熱産生（DIT）」が起こり、体が温まって代謝が活発になるという。特に、卵や豆腐に含まれるタンパク質は、この効果を高めるのに役立つと説明した。
2つ目は「便通の改善」。朝、食べ物が胃に入ることで腸が刺激され、排便のサインが脳に送られるため、「朝から出る体」になり、太りにくい体質に繋がるという。
3つ目は「活動エネルギーの確保」。ご飯などの糖質は筋肉と脳のエネルギー源であり、朝食で補給することで、日中の活動量が上がり、結果的に消費カロリーが増えると指摘した。
この「せいろ朝ごはん」は、タンパク質、良質な脂質、豊富な野菜を手軽に摂取できる理想的な一食だ。忙しい朝でも簡単に取り入れられるこの習慣、試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
食べ痩せトレーナーが直伝！1食置き換えでスルッと痩せる「せいろ蒸し夜ごはん」超簡単レシピ3選
食べ痩せトレーナー直伝！60代でも2ヶ月で-4kg達成「ふわもちピザ蒸しパン」の作り方
今さら聞けない…せいろの正しい使い方と選び方。時短＆ヘルシー料理の最強アイテムを徹底解説
チャンネル情報
1984年生まれ。2児の母。パーソナルトレーナー。YouTube「食べ痩せ健康チャンネル」登録者数７万人。食べながら健康に痩せる“食べ痩せトレーナー”として活動中。40〜60代女性へのダイエット指導を得意とし、食べることで健康を取り戻し、無理なく続けられるダイエット方法を提案している。