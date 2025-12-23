知られざる一面

今年10月、大相撲の英国ロンドン公演が開催された。海外では20年ぶり、イギリスでは34年ぶりに行われた公演は大盛況のうちに幕を閉じた。このイベントには40人の力士が参加し、その中にはイケメン力士として人気を集める翔猿（とびざる・33）も含まれていた。

＊＊＊

【写真を見る】自称“角界のアイドル” イケメンと話題の「翔猿」

翔猿は4勝1敗で殊勲賞を受賞。さらに、現地のメディアで翔猿は「フライングモンキー」として紹介されるなど、脚光を浴びた。

一方、今年2月、「週刊新潮」は翔猿による凄絶なパワハラについて報じている。海外でも注目を集め、大相撲人気に貢献する翔猿の“知られざる一面”とは……。

（以下、「週刊新潮」2025年2月13日号をもとに加筆・再構成しました。年齢・肩書は当時のまま）

イケメン力士としてバラエティー番組に出演

翔猿は角界きっての人気力士だ。

強豪として有名な埼玉栄高校と日本大学で相撲部に所属し、大学卒業後は追手風部屋に入門。2015年1月場所で初土俵を踏んだ。新入幕は20年9月場所で、小結昇進は22年11月場所。以降、小結と平幕を行き来して、現在は東前頭二枚目である。

相撲記者によると、

「身長173センチの小兵ですが、機敏に相手を翻弄する面白い相撲を取ります。格上を倒す“ジャイアントキリング”が持ち味で、先の初場所でも大の里（24）と琴櫻（27）の両大関から銀星を、横綱照ノ富士からは3度目の金星を挙げました」

タレント性も評価されている。

「美形かつ精悍な顔立ちのイケメン力士としてバラエティー番組にたびたび出演しています。メディア露出も多く、作業靴メーカー『ミドリ安全』のCMにも起用された。安全靴を履き、滑りやすい床に挑んで性能をアピールする愛嬌たっぷりな姿が話題です」（同）

「ぶつかり稽古を終えて倒れた元付け人の顔面を蹴り上げた」

しかし、追手風部屋関係者は、

「じつはこれまでも、翔猿にはパワハラ疑惑が取り沙汰されてきました」

と、言うのである。

「大翔浜（だいしょうはま・29）、日翔志（ひとし・27）、大翔（だいしょう・24）、大雄翔（だいゆうしょう・22）と、付け人が過去4人も辞めています。このうち引退した大翔浜以外は追手風部屋でいまも現役力士を続けている。つまり、翔猿がイヤで付け人だけ辞めたということ。そして目下、薩摩翔もまた翔猿の下を離れたがっているとみられている。異例の事態です」（同）

付け人が4人も去った翔猿。そのイジメは、相当に苛烈なものらしい。

「例えば土俵の上で、辞めた自分の元付け人を追い込むのです。ケガから復帰したばかりの元付け人に30分近くもぶつかり稽古を食らわしたこともあったとか。片方が攻め続けるぶつかり稽古は5分間でもきつく、命さえ落としかねない危険なものです。翔猿のやったことは常軌を逸し、ほとんど暴力といえるほど。ぶつかり稽古を終えて倒れた元付け人の顔面を蹴り上げたこともあったようです」（同）

“お前が湯船に漬かれ”

イジメは、肉体的なものにとどまらない。

「翔猿は金銭面も意地汚いのです。関取は、場所や巡業のたびに“骨折り”と呼ばれる3万円ほどの謝礼金を付け人に支払うのが慣例です。しかし、彼はこれを出し渋るといいます。薩摩翔など出張中、翔猿のちょっとした荷物を失くしたことで言いがかりをつけられ、昨年11月場所から計9万円の骨折りをもらえていないそうです」（前出の追手風部屋関係者）

精神をくじかれた薩摩翔。どうやら翔猿からイチャモンを日夜つけられていたようだ。

「沸かした風呂が熱かった時、翔猿はわざわざ彼を呼び出し“おまえが湯船に漬かれ”と、入浴を強要したと聞きます。そもそも薩摩翔が風呂を入れたわけではないのに、難癖をつけたということです。翔猿は一事が万事この調子で、イジメを受け続けた薩摩翔はメンタルが追い詰められていったそうです」（同）

さかのぼれば、翔猿は他の若い衆に対するパワハラも再三だったという。

「薩摩翔だけでなく、これまでの付け人たちに対する振る舞いも傲岸不遜。少しのミスでも見とがめて暴言を浴びせたり、何日間も無視をしたりと、陰湿なイジメを繰り返していたといいます。また、翔猿はなるべく外食でカネを使いたくないせいか、自宅に女性を招くことが多い。その際、付け人でない若い衆にまで鍋などの料理を作らせ、出来上がったらすぐさま、その若い衆を帰らせるそう。唐突に“ナプキンと女物のパンツを買ってこい”などと、相撲とは無関係の雑用を強いることも多々あったと聞いています」（追手風部屋関係者）

本人に聞くと……

さて、こうした件について、当事者は何と答えるか。

まずは今月2日の昼前、自宅から目と鼻の先にある追手風部屋まで歩いて向かおうとする翔猿に聞いた。

――協会のコンプラから呼ばれた？

「いまは急いでいるので」

――4名もの付け人が辞めていると聞きましたが。

「辞めた？ ウチの部屋を、ですか？ そんな事実はありません」

翔猿はそう言いながら、逃げるように追手風部屋に入っていった。

ここですぐさま追手風親方の携帯電話を鳴らすと、以下のように応じた。

――翔猿のパワハラについて取材しています。

「はい、はい、はい」

――協会のコンプラが調査中のようですが。

「まあまあ、自分からは何も言えないので、協会に聞いてください」

――大翔浜（だいしょうはま・29）、日翔志（ひとし・27）、大翔（だいしょう・24）、大雄翔（だいゆうしょう・22）の4名がパワハラやイジメで翔猿の付け人を辞めたと聞きます。

「いや、それで辞めちゃうわけでもない……。大翔浜はやる気がなくて辞めたんですよ」

――翔猿は暴力ともいえるひどいぶつかり稽古をするという話が。

「いやいや、協会に聞いてください」

そこで相撲協会に、翔猿の付け人が4名も辞めていること、イジメの実態、コンプライアンス委員会による調査の件などを書面で問い合わせた。すると電話で、

「回答なし、ということでお願いします」

と答えた。

＊＊＊

今年だけでも、いくつもの部屋でパワハラが問題となった角界。これまで幾度も疑われてきた“自浄能力”が発揮される時は来るのだろうか……。

デイリー新潮編集部