大相撲夏場所で２５場所ぶり２度目の優勝を果たした小結若隆景（３１）＝荒汐＝が歓喜から一夜明けた２５日、東京・両国国技館内で会見した。いつになく柔和な雰囲気の若隆景。関脇だった２３年春場所で右膝に大ケガを負い、手術して幕下からの復帰だっただけに「諦めずに良かった。子どもたちも『パパがもう一回テレビに出るのを見たい』と励ましてくれた」と、感慨を口にした。妻・沙菜さんと１男３女の子どもが力の源。場