¡ÖÊõÉÙ»Î°úÂà¶Í»³½±Ì¾ÈäÏªÂçÁêËÐ¡×¡Ê£³£±Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¸µ´ØÏÆÊõÉÙ»Î¤Î¶Í»³¿ÆÊý¡Ê£³£¹¡Ë¡áËÜÌ¾¡¦¿ù»³ÂçÊå¡¢ÀÄ¿¹½Ð¿È¡¢°ËÀª¥öÉÍ¡á¤¬¡¢ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤È¤È¤â¤ËÂç¶ä°É¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£Ìó£³£°£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿ÃÇÈ±¼°¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ï°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤ËÂ³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÀèÂå»Õ¾¢¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë°°ÉÙ»Î¡Ë¤¬¡¢»ß¤á¤Ð¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÂå»Õ¾¢¤«¤é¡Ö¸Ø¤ì¤ëÎÏ»Î¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò·ü¤±¤é¤ì¹æµã¡£Âç¶ä°É¤¬ÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤ì