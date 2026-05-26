?大関候補?の原点とは――。大相撲夏場所で２０２２年春場所以来２度目の優勝を遂げた小結若隆景（３１＝荒汐）が２５日、東京・両国国技館で会見に臨み「今場所は全体を通して、集中して土俵に上がれたと思います」と納得の表情を見せた。福島県出身の若隆景は、東洋大卒業後に荒汐部屋へ入門。１７年春場所で、三段目最下位格付け出しで初土俵を踏んだ。荒汐部屋会津後援会の事務局長を務める大森賢治さん（４２）は、１４年の