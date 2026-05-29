第43代横綱吉葉山が1960年に興し、横綱白鵬がもり立てた宮城野部屋が28日、正式に「完全消滅」となった。【まさか…】元横綱白鵬の仰天告白「皇帝の末裔」に角界一同“苦笑”2024年4月、当時の宮城野親方だった白鵬と弟子の不祥事により、一時閉鎖。伊勢ケ浜部屋預かりとなっていた。相撲協会はこの日の理事会で、その預かりを解除。同時に伊勢ケ浜部屋への吸収合併となった。かねて角界では宮城野部屋の復興が話題になっ