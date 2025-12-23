Ä«Æü¤òÍá¤Ó¤ÆÆü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¢ª¡ØÉ½¾ð¡Ù¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡Ä¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ø¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¸÷·Ê¡Ù¤¬28ËüºÆÀ¸¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë£÷¡×
µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤ËÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤ëÇ¤µ¤ó¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¤â¤È¤í¤±¤µ¤»¤ë»êÊ¡¤ÎÉ½¾ð¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç28.3Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÍýÀÈô¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¤ëwww¡×¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µÙÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¤·¤¢¤ï¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤ò³Ú¤·¤à¥³¥¿¥íー¤¯¤ó
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¥³¥¿¥íー¤È¥Æ¥ó¥Æ¥ó¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2ºÐ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¡Ö¥³¥¿¥íー¡×¤¯¤ó¤Î»Ñ¡£À¸¸å6¥ö·î¤ÎÄïÇ¡Ö¥Æ¥ó¥Æ¥ó¡×¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËèÆüÆø¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤Þ¤ÀÍÄ¤¤¥Æ¥ó¥Æ¥ó¤¯¤ó¤Î»Ò¼é¤ê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥³¥¿¥íー¤¯¤ó¡£¤¢¤ëÄ«¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬ÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´ù¤Î¾å¤ËºÂ¤êÆü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¥³¥¿¥íー¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¿È¤ÇÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤ë¥³¥¿¥íー¤¯¤ó¡£¤½¤Î¤ª´é¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È...¡£
¤Ý¤«¤Ý¤«¤ªÆüÍÍ¤ÎÎº¤Ë
¤Ê¤ó¤È¥³¥¿¥íー¤¯¤ó¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¡¢¸ý¤ò³«¤¤¤ÆÀå¤ò½Ð¤·¡¢º£¤Ë¤â¤È¤í¤±¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ¹â¤Ë¤ã¡×¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤¦¤Ã¤È¤ê´é¤Î¥³¥¿¥íー¤¯¤ó¡£¤Ý¤«¤Ý¤«¤Î¤ªÆüÍÍ¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥¿¥íー¤¯¤ó¤Î´é¤ò¸«¤¿¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¼ê¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤±¤§¡¢¤È¤í¤±¤ë¤Ë¤ã¡×¤È¤¤¤¦É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥³¥¿¥íー¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ä¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡¢1ÆüÊ¬¤Î¸µµ¤¤ò¥Á¥ãー¥¸¤Ç¤¤½¤¦¡£
¤È¤í¤±¤ëÇ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð
ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íá¤Ó¤¿¥³¥¿¥íー¤¯¤ó¤ÎÂÎ¤òµÛ¤¦¤È¡¢¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡£Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÇµÛ¤¤¤Ï¡¢»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤È¤í¤±¤ëÉ½¾ð¤Ë¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤ÎÆ÷¤¤¤Ë¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÅßÌÓ¡£Ä«¤«¤é¥³¥¿¥íー¤¯¤ó¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¥¿¥íー¤¯¤ó¤¬Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤ÈÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Á¤Ã¤¿¡×¡Ö¼Ñ´³¤·¤È¤«Æþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ä(¾Ð)¡×¡Ö¤ªÉ¦¤Þ¤Ç¤È¤í¤±¤Æ¤ë¡×¡Ö°ìÀ¸¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤È¤í¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿170·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¤Ý¤«¤Ý¤«¤È²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ß¤òµý¼õ¤¹¤ë¥³¥¿¥íー¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥³¥¿¥íー¤¯¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¥³¥¿¥íー¤È¥Æ¥ó¥Æ¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¡Ö¥³¥¿¥íー¡×¤¯¤ó¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹Ç¡Ö¥Æ¥ó¥Æ¥ó¡×¤¯¤ó¤ÎÆø¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤Î»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
