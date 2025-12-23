AIに仕事を奪われないためにはどうすべきか。キャリア支援家の浅田すぐるさんは「2000年以上前に書かれた『論語』の中に、現代の働き方のヒントがある。“狂気”と呼べるほどの熱意こそが、AI時代を生き抜く活路だ」という――。

※本稿は、浅田すぐる『そろそろ論語 物事の本質がわかる14章の旅』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。

■論語が忌み嫌った「従順な態度」

私たちは今、AIの普及によって様々な業務が代替・代行されていく時代の渦中にいる。議事録や報告書の作成、顧客の動向分析、経理・会計業務、等々。定型的で、前例踏襲でOKな「従順な」仕事は、AIに取られてしまう。

では、「AI時代でも生き残れる人の条件」とはどんなものなのか。意外なことにそのヒントが、2000年以上前の書物『論語』にある。

読者の中には、『論語』は人としての生き方や、道徳的な、たとえば「親孝行をしろ」「目上の人には従順であれ」といった内容が載っている、時代遅れな書籍だと思っている人もいるかもしれない。

しかし、実は『論語』は前例踏襲・現状維持をよしとする「盲目的な従順さ」について批判をしている。それがわかるのが、以下の言葉だ。

［書き下し文］子の曰(い)わく、郷原(きょうげん)は徳の賊(ぞく)なり。 ［現代語訳］先生がいわれた、「村で善い人といわれるものは、［いかにも道徳家に見えるから、かえって］徳をそこなうものだ」

［出典］第17「陽貨(ようか)」篇・第13章句

■批判意識のない人間は「ただの俗物」

現代語訳だけではピンとこないと思うので、私が自分なりの解釈を見出す際に参考にした、呉智英氏の『現代人の論語』（文藝春秋）から解説を引用する。

----------

郷原とは、その村や町で立派な人物だと常識的に思われている人である。そういう人こそ実は「徳の賊」なのだ、と孔子は言明したのである。 人が理想や志を持つ時、そこには現実への批判意識がある。与えられた現実の中で与えられた道徳だけを無批判に体現し、そのことの故に地域社会から称讃されるような人物は、孔子にとって人間が具(そな)えるべき徳性を欠いた存在だった。それは理想も志もない、ただの俗物なのである。

----------

疑うこともせずに前例踏襲、現状維持に安住する「従順さ＝郷原」を、孔子は「賊」という非常にネガティブな言葉を用いて強く批判しているのだ。

私自身、社会人になって間もない頃、多くの先輩社員から「素直に言うことを聞け」「まずはスポンジのように何でも柔軟に吸収しろ」などと言われた記憶がある。同じような原体験がある人も多いのではないだろうか。孔子によれば、こうした助言は「郷原」的なアドバイスということになってしまう。

■粗削りな中に可能性がある

さらに『論語』を読み進めていくと、「従順さ」を否定し、自分の意志で進んでいく人を評価している言葉もある。

これもぜひ、仕事に置き換えながら味わってみてほしい。「郷原」的＝前例踏襲ばかりで思考停止になりがちな働き方に陥らないアンチテーゼとして、孔子はどんな人材を良しとしたのか。

［書き下し文］子の曰わく、中行(ちゅうこう)を得てこれに与(くみ)せずんば、必らずや狂狷(きょうけん)か。狂者(きょうしゃ)は進みて取り、狷者(けんしゃ)は為(な)さざる所あり。 ［現代語訳］先生がいわれた、「中庸の人をみつけて交われないとすれば、せめては狂者か狷者だね。狂の人は［大志を抱いて］進んで求めるし、狷の人は［節義を守って］しないことを残しているものだ。」

［出典］13第「子路(しろ)」篇・第21章句

呉氏の解説をふたたび引用する。

----------

中行・中庸の人物を見つけてこれに交わるという最善が現実にはまず不可能ならば、「必ずや狂狷か」、次善としては必ず「狂」か「狷」の人物だろう、と。（中略）狂も狷も明らかに偏っている。この二字のケモノ偏には、人ならぬものが憑(つ)いている意味が読み取れると、白川静は言う。狂者は、積極的な姿勢はあるけれど手足がついてゆかない者、狷者は逆に、一刻で不器用な頑固者、ということである。（中略）ここでも、また、我々は論語が描き孔子が求める人物像の常識とのちがいに驚かなければならない。温厚で円満な、人間のねれた人物を、孔子は理想とはしなかったのである。

----------

孔子は決して、ただ従順なだけの人間を評価しなかった。むしろ、「狂」や「狷」という、粗削りで不器用ながらも、理想や志を掲げて、抱えて、猪突猛進するような人物の方に、可能性を見出していたのだ。

■「問題の解決」から「問題の設定」へ

ふたたび仕事に置き換えて理解してみたい。たとえばサラリーマン時代、問題解決手法について学んだことがある。

問題のタイプには2種類あり、「発生型」の問題解決と「設定型」の問題解決に分けられるといった知見について学んだ。前者は、「発生型＝すでに起こった問題」を対象にする一方、後者は「設定型＝自ら能動的に問題を見つけていく」といった違いがある。

入社まもない頃は、「発生型」の問題に受動的に対処しながら、「郷原」的に学んでいく時期も必要だろう。一方、リーダーとして自ら問題や課題を設定して解決していくためには、「狂狷」的な主体性、能動性が不可欠になってくる。

このように捉えてみることで、「郷原」や「狂狷」のバランスや切り替えの必要性について、認識を深めることができるのではないだろうか。

■人間だけが持ち得る「狂気」の正体

ひるがえって、はたして、AIに「狂狷」はあるだろうか。「とにかくこれを成し遂げたいんだ」という高邁な理想、内に秘めたアツい想い、強烈な意志は、人間に特有のものなのではないだろうか。

とはいえ、「そんなことを言われても高邁な理想など自分にはない」と感じているならば……。もう少しライトな捉え方として、「推し活」みたいなものだと思ってくれてもいい。

当時はまだ「推し」という言葉自体が存在していなかったが、私は30年以上にわたってL'Arc〜en〜Ciel(ラルクアンシエル)を推し続けている。ラルクの楽曲に関するイントロクイズが仮に開催されるとしたら、全問3秒以内に正解できるだろう。ラルクに興味のない人がその姿を見たら、間違いなく「こいつ、狂ってる」と感じるはずだ。

だが、そう言った「狂気」こそが必要なのではないだろうか。こうした「狂おしいほどにハマれる何か」を見つけ、周囲の目など気にすることなく実際に突き詰め、突き抜けていくこと。これが、AIに代替されない人生の活路だ。

■「それじゃ食ってけない」に対する回答

ただ、こういう話をすると必ず言われてしまう。「それじゃ食ってけないだろ」と。

答えは、「創意工夫しだい」なのではないだろうか。

私は本が好きだ。活字中毒者として、いつでもどこでも本を読んできた。その姿について、サラリーマン時代に何度も嘲笑されたことがある。ただ、冷笑されるということは、逆にそれだけ読書が私にとって「アツい」ものだということだ。

実際、今では読書法を教えたり、名著解説の学習コミュニティを主宰したりしている。「狂」も突き詰めればビジネス・事業になり得るし、マネタイズも決して不可能ではない。

会社員の人も、会社や仕事に対して「狂」を発揮できれば、紆余曲折はあるだろうが、最終的にはそれが最も成果にも評価にも、昇進にも昇給にも直結できるような働き方となるはずだ。

だからこそ、じっくり向き合ってみてほしい。あなたは今の仕事に、「狂」で取り組めているだろうか。

■「熱中」などでは生ぬるい

最後にもう一つ、AI時代の働き方について見出せるような章句を引用する。

［書き下し文］子の曰わく、狂にして直ならず、侗(とう)にして愿(げん)ならず、悾悾(こうこう)にして信ならず。吾(わ)れはこれを知らず。 ［現代語訳］先生がいわれた、「気が大きな（積極的な）くせにまっすぐでなく、子供っぽい（無知な）くせにきまじめでなく、馬鹿正直なくせに誠実でない。そんな人はわたしもどうしようもない。」

［出典］08第「泰伯(たいはく)」篇・第16章句

この章句を逆から解釈すれば、孔子にとって「どうにかしようがある＝見込みのある」人物とは、次のような人材だ。

すなわち、「気が大きくて、積極的でまっすぐで、子どものような無邪気さをもちながらも、真面目で、馬鹿正直で、誠実である」こと。

「狂にして直」とは、「子どものような心で、熱狂的に追い求められる何かを持ち続け、ずっと大切にしている」ということに尽きるのではないだろうか。

AI時代の活路は、AIを使い倒して「成し遂げたい何か」があるかどうかだ。あなたはこれまで、何に狂ってきただろうか。「狂狷」と言えるほどハマっていることは、今この瞬間あるだろうか。

好きなこと、やりたいこと、「熱中」などでは生ぬるい。『論語』が、孔子が、私たちに残してくれた本質は、「熱狂」だ。

※章句の引用部分は金谷治・訳注『論語』（岩波文庫）より

