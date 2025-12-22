高市早苗首相は2025年12月22日、アニメや音楽など日本のコンテンツ産業の関係者と首相官邸で会談した。この意見交換会に出席した参加者との写真をXに投稿すると、「とんでもねぇメンバーすぎて吹いたw」など驚きの反響が寄せられている。

「面子が面白くて素晴らしいです！」

意見交換会には、アーティストのデーモン閣下さんやこっちのけんとさん、Awichさん、音楽プロデューサーの小室哲哉さん、現代美術家の村上隆さん、映画監督の押井守さんらが出席した。日本を代表するアーティスト、クリエーターらそうそうたる顔ぶれだ。

高市氏は会談後にXを更新し、参加者とのその時の写真を投稿。「人材確保・育成やロケ誘致、海外展開、海賊版対策など、コンテンツ産業を巡る課題について、忌憚のない意見交換を行いました」と明かした。

この写真を受け、SNS上では、「そうそうたる顔ぶれですね」「とんでもねぇメンバーすぎて吹いたw」「なんちゅーメンツなんや笑」「この並び面白い」「面子が面白くて素晴らしいです！」「凄い顔触れが勢揃い！」などの声が寄せられている。