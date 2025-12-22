Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催中。

現在、最大145W出力で複数機器を同時充電でき、別途ケーブルを持ち運ぶ必要がないUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 カーチャージャー 145W」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN 【70cm巻き取り式】合計145W シガーソケット 車でパソコン作業可能 USB-C ケーブル内蔵 片手で長さ・角度調整可能 「車の便利グッズ 収納」PD・PPS対応 パソコン・スマホ・タブレットなどType-C適合 iphone17シリーズ 3,430円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

巻き取り式ケーブル内蔵＆最大145Wのハイパワー充電に対応。本格派カーチャージャーが過去最安値に！

UGREEN（ユーグリーン）の「145W 巻き取り式シガーソケット」は、シガーソケットに差すだけで最大145Wの電力供給が可能、4つのデバイスを同時に充電できるハイパワーな車載充電器です。

単体で最大100W出力が可能で、iPhoneの急速充電とMacBookなども同時に充電が可能。今なら25％オフの3,430円と過去最安値で販売中です。

PD、PPS、QCなど主要な急速充電プロトコルに対応しており、最新スマートフォンやUSB-C機器との互換性が非常に高い点も◎。

スマホやパソコンはもちろん、GoProやカメラ、PS5コントローラーなどいろいろなCタイプ機種に対応しています。

巻き取り式ケーブルで車内がスッキリ

本体に巻き取り式ケーブルを内蔵しているため、別途ケーブルを持ち歩く必要はありません。

8段階（最大長700mm）の長さ調節が可能で、車内や外出先での使い勝手を追求したデザインとなっています。

軽く引っ張ると長さが固定され、さらにもう一度引っ張ればラクラク収納。片手で引き出せる設計なので、ケーブルを探す手間が省けます。

多層保護機能（過電流、過電圧、短絡、過熱など）を搭載し、車内電気系統や接続機器を適切に保護する設計になっている点もポイントです。

また、24ヶ月間の保証サービスも付いているので、安心して長く使用できます。

＞＞UGREENのセール対象商品一覧はこちら

UGREEN 【70cm巻き取り式】合計145W シガーソケット 車でパソコン作業可能 USB-C ケーブル内蔵 片手で長さ・角度調整可能 「車の便利グッズ 収納」PD・PPS対応 パソコン・スマホ・タブレットなどType-C適合 iphone17シリーズ 3,430円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年12月22日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能「PLUG Wishlist」無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazon クリスマスタイムセール祭り」