【Canvas Arc Gaming & Business Mouse (汎用タイプ)】 12月22日～Makuakeにて先行販売開始 Makuake販売価格：16,600円～19,000円/台(数量限定) 【4am Starflash Gaming Pro (ゲーム特化タイプ)】 12月22日～Makuakeにて先行販売開始 Makuake販売価格：26,900円～30,800円/台(数量限定)

ラッシュライフは、ゲーミング由来技術で開発された低遅延プロ仕様マウス「Canvas Arc Gaming & Business Mouse (汎用タイプ)」と「4am Starflash Gaming Pro (ゲーム特化タイプ)」の先行販売を12月22日より応援購入サービス「Makuake」にて開始した。先行販売期間は2026年3月21日まで。Makuakeでは最大32％オフから購入できる。商品（＝リターン品）の発送は2026年5月下旬を予定(一部早期リターン品発送プランあり)。なお、一般販売は6月から順次開始される。

今回の商品企画は、同社のパートナー企業であるKonex Enterprises Ltd.(香港)が主体となってプロデュースされ、eスポーツプロチームである「4am(※1)」と4,000時間に及ぶ共同開発によって、ピクセル単位のバランス調整が行なわれた。eスポーツ競技者向けの反応速度と精度を備えながら、クリエーター/デザイナー/動画編集者にも最適な操作性を実現した1ランク上の「プロ仕様マウス」となっている。

(※1)「4am」は中国上海と深センに拠点を持つeスポーツチームで2017年に設立された。多くのメンバーが登録しており、「PUBG」や「和平精鋭」等で活躍する実力派チーム。主なスポンサーには内外の有名企業が名を連ねている。

製品概要

3つの特徴

1．4K/8K高精細大画面や、マルチモニターで真価を発揮。ブレない、飛ばない、集中力が切れない

2．ゲーミング由来技術の超低遅延技術で、思考と操作のラグをゼロにできる「ゾーンに入る」マウス

3．「汎用タイプ(クリエーター/CAD/ビジネス/ゲーム)」と、「ゲーミング特化」の2モデル

モデルそれぞれのターゲットユーザー

「Canvas Arc Gaming & Business Mouse (汎用タイプ)」→ クリエーター/CAD/ビジネス/ゲーム

「4am Starflash Gaming Pro (ゲーム特化タイプ)」→ eスポーツ競技者/ゲーマー

商品概要とスペック

「Canvas Arc Gaming & Business Mouse (汎用タイプ)」

一般販売予定価格： 23,800円/台

Makuake販売価格：16,600円～19,000円/台(数量限定)

「4am Starflash Gaming Pro (ゲーム特化タイプ)」

一般販売予定価格： 38,500円/台

Makuake販売価格：26,900円～30,800円/台(数量限定)

販売方法

12月22日～2026年3月21日までは、Makuakeにて先行販売

2026年5月下旬に購入支援者にリターン品として発送予定

2026年6月以降、同社ECサイトなどで一般販売予定