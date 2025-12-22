eスポーツプロチーム「4am」共同開発、低遅延プロ仕様マウスが先行販売開始汎用タイプとゲーム特化タイプの2モデルが同時登場
ラッシュライフは、ゲーミング由来技術で開発された低遅延プロ仕様マウス「Canvas Arc Gaming & Business Mouse (汎用タイプ)」と「4am Starflash Gaming Pro (ゲーム特化タイプ)」の先行販売を12月22日より応援購入サービス「Makuake」にて開始した。先行販売期間は2026年3月21日まで。Makuakeでは最大32％オフから購入できる。商品（＝リターン品）の発送は2026年5月下旬を予定(一部早期リターン品発送プランあり)。なお、一般販売は6月から順次開始される。
今回の商品企画は、同社のパートナー企業であるKonex Enterprises Ltd.(香港)が主体となってプロデュースされ、eスポーツプロチームである「4am(※1)」と4,000時間に及ぶ共同開発によって、ピクセル単位のバランス調整が行なわれた。eスポーツ競技者向けの反応速度と精度を備えながら、クリエーター/デザイナー/動画編集者にも最適な操作性を実現した1ランク上の「プロ仕様マウス」となっている。
(※1)「4am」は中国上海と深センに拠点を持つeスポーツチームで2017年に設立された。多くのメンバーが登録しており、「PUBG」や「和平精鋭」等で活躍する実力派チーム。主なスポンサーには内外の有名企業が名を連ねている。
製品概要
3つの特徴
1．4K/8K高精細大画面や、マルチモニターで真価を発揮。ブレない、飛ばない、集中力が切れない
2．ゲーミング由来技術の超低遅延技術で、思考と操作のラグをゼロにできる「ゾーンに入る」マウス
3．「汎用タイプ(クリエーター/CAD/ビジネス/ゲーム)」と、「ゲーミング特化」の2モデル
モデルそれぞれのターゲットユーザー
「Canvas Arc Gaming & Business Mouse (汎用タイプ)」→ クリエーター/CAD/ビジネス/ゲーム
「4am Starflash Gaming Pro (ゲーム特化タイプ)」→ eスポーツ競技者/ゲーマー
商品概要とスペック
「Canvas Arc Gaming & Business Mouse (汎用タイプ)」
一般販売予定価格： 23,800円/台
Makuake販売価格：16,600円～19,000円/台(数量限定)
「4am Starflash Gaming Pro (ゲーム特化タイプ)」
一般販売予定価格： 38,500円/台
Makuake販売価格：26,900円～30,800円/台(数量限定)
販売方法
12月22日～2026年3月21日までは、Makuakeにて先行販売
2026年5月下旬に購入支援者にリターン品として発送予定
2026年6月以降、同社ECサイトなどで一般販売予定