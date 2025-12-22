タレント上沼恵美子（70）が22日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。前夜行われた「M-1グランプリ2025」について語った。

上沼は自ら「M-1見た？」と、シャンプーハット・てつじや同局・北村真平アナを相手に切りだした。自身も決勝を「見ましたよ〜。良かったわあ」と実感を込めた。

上沼と言えば、M-1審査員を2007〜09年、16〜21年までの9大会で審査員を務めた。

今大会はテレビで視聴したといい、「審査員がね、現役バリバリの人ばっかりでしょ。一番ノッてる漫才の人ばっかりだから、出場者のネタを分析したり、組み立てを解説したり、こうやったほうが…って味付けまで説明するからスゴイ！と思った」と感心した。

「現役やから言えるねん。そんなん分からへん、私らみたいなおばあさんは。元気良かったねえ、ぐらいしか分からへん」と謙遜し、笑わせた。

初審査員を務めたミルクボーイ・駒場孝は、上沼が審査員の時代の6年前に頂点に立ったばかりの漫才師だと聞かされ、「ああ！ミルクボーイはおもろいもん！ダントツやったな」と振り返り、「昨日も面白かったなあ。たくろう！」と王者も称賛していた。