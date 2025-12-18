○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：４５　仏・企業景況感指数
１９：００　ユーロ・建設支出
２１：００　英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表
２１：００　英・ＭＰＣ（英中銀金融政策委員会）議事要旨
２２：１５　ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利
２２：３０　米・消費者物価指数
２２：３０　米・新規失業保険申請件数
２２：３０　米・失業保険継続受給者数
２２：３０　米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：４５　ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）

○決算発表・新規上場など

※東証グロース上場：ミラティブ<472A>

出所：MINKABU PRESS